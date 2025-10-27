FOTO 23-godišnjak slupao Lamborghini na autocesti

Na autocesti A1 u blizini Otočca u nedjelju ujutro dogodila se prometna nesreća u kojoj, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Prema informacijama policije, vozač osobnog automobila švicarskih registarskih oznaka, rođen 2002. godine, izgubio je nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine te udario u zaštitnu ogradu.

U nesreći je nastala velika materijalna šteta – procjenjuje se na oko 100.000 eura – a vozaču je zbog prekršaja izrečena novčana kazna.

Policija nije objavila marku vozila, no prema fotografijama s mjesta događaja čini se da je riječ o sportskom automobilu koji izgledom karoserije i svjetlosnim potpisom podsjeća na Lamborghini Huracan.

Taj se model proizvodio od 2014. do 2024. godine, a početna cijena mu je iznosila oko 160 tisuća eura. Novije izvedbe dosežu vrijednost i preko 300 tisuća eura.