Forte Solar predstavlja Forte Solar Charge, novi brend za punjenje električnih vozila

Forte Solar d.o.o. iz Splita predstavlja Forte Solar Charge, novi brend posvećen punjenju električnih vozila u Hrvatskoj. Iza projekta stoji tim s dugogodišnjim iskustvom u solarnoj energiji i energetskim sustavima. Rad na projektu posljednjih je mjeseci ušao u odmaklu fazu, a konkretni planovi i prve lokacije bit će predstavljeni u sljedećim tjednima.

Cilj novog brenda je jednostavan: vozačima olakšati punjenje i tako pridonijeti razvoju električne mobilnosti u Hrvatskoj. Tko je ikada tražio punjač, birao aplikaciju ili se pitao kako platiti, zna koliko to iskustvo može biti složeno. Forte Solar Charge želi ga pojednostaviti.

Električni automobili sve su veći dio svakodnevice. Prema izvješću Global EV Outlook 2026 Međunarodne agencije za energiju (IEA), globalna prodaja električnih automobila porasla je 2025. za 20 % i premašila 20 milijuna, pa je svaki četvrti novi automobil prodan u svijetu bio električni. Za 2026. IEA očekuje 23 milijuna prodanih električnih automobila, što je blizu 30 % ukupne prodaje. Što je više električnih automobila na cestama, to je važnije da punionica bude ondje gdje je vozačima potrebna: kod kuće, na poslu i na putu.

Trend se snažno osjeća i u Hrvatskoj. Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), u prvih devet mjeseci 2026. u Hrvatskoj je registrirano 244 % više novih električnih automobila nego u istom razdoblju prošle godine, što je daleko najveći rast u Europskoj uniji. Do kraja rujna registrirano ih je 2457, gotovo dvostruko više nego u cijeloj 2025. godini. Što je više električnih automobila na cestama, to je važnije da punionica bude ondje gdje je vozačima potrebna: kod kuće, na poslu i na putu.

Forte Solar projektira i gradi solarne elektrane, a Forte Solar Charge prirodan je nastavak tog rada. Znanje o tome kako se energija proizvodi, pohranjuje i pametno troši tvrtka sada prenosi na mjesto na kojem se puni automobil. Način rada ostaje isti: stručno projektiranje, provjerena oprema i ugradnja ključ u ruke.

„Električni automobili više nisu pogled u budućnost, nego dio svakodnevice, a punjenje bi trebalo biti jednako jednostavno kao i vožnja. Naš tim godinama radi u solarnoj energiji i energetskim sustavima, a to znanje sada prenosimo na mjesto na kojem vozači pune automobil , izjavio je Marijan Buljan, voditelj mreže punionica Forte Solar Charge.

Do predstavljanja prvih lokacija Forte Solar Charge poziva vlasnike parkirališta, poslovnih prostora i drugih javno dostupnih lokacija da se jave na kontakt@fortesolar.hr. Zajedno će procijeniti može li njihova lokacija postati dio nove mreže. Više informacija dostupno je na fortesolar.hr.