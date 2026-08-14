Forte Solar nudi pomoć obiteljima koje su zbog požara ostale bez električne energije

Tvrtka Forte Solar ponudila je pomoć obiteljima pogođenima velikim požarom na omiškom području. Onima koji su ostali bez električne energije žele ustupiti prijenosne baterijske sustave, i to do ponovne uspostave sigurnih uvjeta i redovite opskrbe.

Iz Forte Solara poručuju kako žele barem malo olakšati teške dane ljudima koji su zbog posljedica požara ostali bez električne energije.

„U mislima smo sa svim obiteljima pogođenima požarom“, poručuju iz tvrtke.

Prijenosni baterijski sustavi bit će dostupni onima kojima su potrebni dok se ne steknu uvjeti za sigurnu obnovu i normalizaciju opskrbe električnom energijom.

Svi kojima je potrebna ova vrsta pomoći mogu se javiti Forte Solaru na 021 266 021 ili putem e-maila kontakt@fortesolar.hr.

Ova ponuda pomoći još je jedan primjer solidarnosti građana i tvrtki prema stanovnicima omiškog područja koji se suočavaju s posljedicama velikog požara.

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