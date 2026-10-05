Ford splitskih tablica, Mazda zadarskih registracija, BMW, Kia... Tijekom noći oštećeno čak sedam automobila u Zagrebu

Tijekom noći s 3. na 4. listopada na nekoliko zagrebačkih lokacija oštećeno je više osobnih automobila, a među njima i vozilo splitskih registarskih oznaka, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Na području Črnomerca, u Ulici Vatroslava Jagića, oštećena su dva automobila zadarskih registracija – Hyundai u vlasništvu 58-godišnjaka te Suzuki u vlasništvu 52-godišnjaka.

Niz oštećenih vozila zabilježen je i na području Susedgrada. U Ulici Ivane Brlić Mažuranić oštećen je Opel zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, dok su u Ulici Donje Vrapče oštećeni BMW u vlasništvu 42-godišnjakinje, Volkswagen 47-godišnjaka te Kia u vlasništvu 35-godišnjakinje. Sva tri vozila zagrebačkih su registarskih oznaka.

Oštećenja su zabilježena i na Trešnjevci. U Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića oštećena je Mazda zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 19-godišnjakinje, dok je u Ulici Andrije Žaje oštećen Ford splitskih registarskih oznaka u vlasništvu 56-godišnjaka.

Iz PU zagrebačke navode kako je riječ o ogrebotinama ili oštećenjima retrovizora na vozilima.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku te policija utvrđuje sve okolnosti događaja.