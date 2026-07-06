Fon Biskich & Narodno blago imaju novu pjesmu

Poznati splitski bend Fon Biskich & Narodno blago, u kojem nastupa splitski gradski vijećnik i poduzetnik Marinko Biškić, pripremio je novu pjesmu i videospot. Riječ je o glazbenom projektu koji okuplja niz poznatih splitskih i dalmatinskih glazbenih imena, a iza nove pjesme stoji autorsko-producentska ekipa s jasnim splitskim potpisom.

Legendarni splitski bend ponovno u fokusu javnosti

Fon Biskich & Narodno blago bend je koji se veže uz splitsku glazbenu scenu još od početka osamdesetih. Prema podacima izdavačke kuće Menart, legendarna splitska grupa ponovno se okupila u ljeto 2006. godine, nakon 25 godina pauze. U originalnoj postavi iz 80-ih bili su Neno Belan, Zdravko Bajan, Branislav Vuljan, Branko Barić i Marinko Biškić. Bend je 2009. objavio album "Narodno blago", a izdavač albuma bio je Menart. Album je dostupan i na streaming platformama, gdje se navodi da izdanje sadrži 11 pjesama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U novoj pjesmi vokalnu dionicu nosi Marinko Biškić, široj javnosti poznat i kao splitski poduzetnik koji stoji iza brenda Nadalina, ali i kao gradski vijećnik. Biškić je ujedno autor teksta nove pjesme, dok glazbu potpisuje Boris Hrepić. Sastav nove pjesme čine: Marinko Biškić na vokalu, Branko Vuljan na gitari, Jimi Saša Kesić na gitari, Boris Hrepić na basu, Miki Nopling na bubnjevima, Antonija Hrepić kao prateći vokal te Bartolomeo_st na brass dionicama.

Glazbu i aranžman potpisuje Boris Hrepić, produkciju Milan Štajner

Autor glazbe je Boris Hrepić, koji potpisuje i aranžman, dok je za produkciju zaslužan Milan Štajner. Videospot donosi i suvremeni vizualni pristup: režiju, montažu i AI generiranje potpisuje Mladen Čulić. Nova pjesma tako spaja prepoznatljivi splitski glazbeni duh, autorski rukopis Marinka Biškića i Borisa Hrepića, ali i modernu videoprodukciju u kojoj se koristi umjetna inteligencija.