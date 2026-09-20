FOKUS o programu SDP-a i Možemo!: "Našoj djeci ne dugujemo još jedan pokušaj propalih ekonomskih politika"

SDP i Možemo! predstavili su osnovne točke svog programa za predstojeće parlamentarne izbore. Dvije glavne poruke programa su - još više državne kontrole i samodostatnosti. Sada je potpuno jasno da će na sljedećim parlamentarnim izborima dva najjača politička bloka predstavljati korumpirani ekonomski socijalisti iz HDZ-a, protiv korumpiranih ekonomskih marksista iz SDP-a i Možemo!

„Stanovnici Hrvatske su, kao i oni brojnih drugih zemalja srednje i istočne Europe, u periodu nakon Drugog svjetskog rata, na svojoj koži osjetili kakve ishode po životni standard ima državna kontrola i pokušaj uvođenja samodostatnosti.

Znamo i sami kako su bez iznimke prošle sve zemlje koje su vodile ekonomske politike za koje se, uz HDZ, zalažu SDP i Možemo! od država koje su se okrenule slobodnom tržištu i otvorenoj trgovinskoj razmjeni u kojoj svatko proizvodi ono u čemu je najbolji“ navodi potpredsjednik stranke FOKUS i poduzetnik Vedran Jerković., piše Večernji.

„Sad ih u Hrvatskoj ponovo pokušavaju prodati SDP i Možemo! i pored svih povijesnih činjenica pokušavaju nas uvjeriti da je još više državne kontrole i inzistiranja na samodostatnosti dobra ideja. Zar zaista i dalje postoji netko u 2026. godini, osim naravno HDZ-a, koji jednako voli takav državni intervencionizam i glomazan, nepotreban i neefikasan državni aparat koji služi isključivo kao glasačka mašinerija za održavanje na vlasti, tko i dalje vjeruje da će nam takve ekonomske socijalističke bajke i zablude dugoročno donijeti išta dobro“ pita se Jerković.

„U stranci FOKUS apeliramo na hrvatske građane da se probude i trgnu iz tih zabluda jer je povijest nebrojeno puta pokazala da ne mogu. Nije potrebno izgubiti još tko zna koliko mandata da bismo si potvrdili tu istinu. Našoj djeci ne dugujemo još jedan pokušaj propalih ekonomskih politika.

Dugujemo im Hrvatsku s manje države u našim životima i novčanicima, manje poreza, manje birokracije, zakona, pravilnika i propisa, a s više osobnih sloboda da svoju budućnost grade prema svojim, a ne državnim željama iz inkubatora HDZ-a, SDP-a i Možemo!“ zaključuje potpredsjednik FOKUS-a Vedran Jerković.