Fjoret na Kačićevu trgu: Večer dalmatinske pisme

U utorak, 18. kolovoza, na Kačićevu trgu održat će se koncert ženske klape Fjoret, domaćeg sastava čiji su prepoznatljivi vokali i mediteranski glazbeni izričaj dobro poznati makarskoj publici.

Njihov raznovrstan repertoar obuhvaća obrade poznatih dalmatinskih pjesama, ali i vlastite autorske skladbe. Fjoret je višestruko nagrađivana klapa, a među značajnim priznanjima ističu se nagrade na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu i Večerima dalmatinske pisme u Kaštelima. Na Kačićevu trgu predstavit će se cjelovečernjim koncertom uz instrumentalnu pratnju.

Publiku očekuje ugodna ljetna večer ispunjena poznatim melodijama, autorskim pjesmama i glazbom uz koju će mnogi rado zapjevati.

Koncert počinje u 21 sat, a građani i posjetitelji pozvani su pridružiti se našim Fjoreticama na Kačićevu trgu i uživati u još jednoj glazbenoj večeri u srcu Makarske.