Fjaka Moto Party vraća se podno Turske kule: Dva dana rocka, motora i humanitarne akcije

Moto klub Fjaka i ove godine organizira tradicionalni Fjaka Moto Party, koji će se održati 24. i 25. srpnja u jedinstvenom ambijentu podno Turske kule u Splitu.

Posjetitelje očekuju dva dana rock glazbe, druženja i dobre atmosfere, a za motoriste koji dolaze sa šatorima osigurana je kamp zona koja će biti otvorena od 23. do 26. srpnja.

Organizatori pozivaju sve goste da se pridržavaju uputa članova kluba, kreću unutar označenih zona te vode računa o očuvanju prirode i pravilnom odlaganju otpada. Zbog mogućeg vjetra i visokih ljetnih temperatura poseban naglasak stavljen je na poštivanje mjera protupožarne zaštite. Motoriste iz Splita i okolice mole da motocikle parkiraju na okolnim parkiralištima te da izbjegavaju nepotrebno turiranje motora kako ne bi uznemiravali stanare okolnih zgrada.

Ovogodišnji moto party ponovno ima i humanitarni karakter. Ulaz na manifestaciju je besplatan, no organizatori pozivaju posjetitelje da umjesto ulaznice doniraju osnovne potrepštine poput konzervirane hrane, trajnih prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština. Donacije su namijenjene socijalnoj samoposluzi SolidarnoST Split i beskućnicima grada Splita, a prikupljat će se u suradnji s udrugom MOST.

Manifestaciji će se i ove godine pridružiti volonteri udruge Empatija, poznate po humanitarnom radu i pomoći potrebitima. Na svom štandu odgovarat će na pitanja posjetitelja i predstaviti svoj rad.

Za glazbeni dio programa u petak će nastupiti Sila Nečista, Osmi putnik i Vojni Rock, dok će u subotu publiku zabavljati Visoki napon i Dreamers – Tribute to Bijelo dugme. Za dnevnu atmosferu i glazbu u kampu pobrinut će se DJ Gonzo.

Iz Moto kluba Fjaka zahvalili su bendovima, donatorima i svim partnerima koji su podržali organizaciju događaja te pozvali Splićane i njihove goste da im se pridruže na još jednom izdanju popularnog ljetnog moto partyja.