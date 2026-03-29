Fizioterapeutkinja otkrila zašto svaki put preskoči zadnju stepenicu kad silazi

Fizioterapeutkinja je objasnila formulu koju primjenjuje kako bi smanjila rizik od velikog zdravstvenog problema koji pogađa milijune ljudi. Riječ je o osteoporozi, stanju koje slabi kosti, čineći ih krhkima i sklonijima lomovima, a pogađa čak polovicu žena starijih od 50 godina.

Clare Owens, fizioterapeutkinja koja radi sa starijim osobama, podijelila je nekoliko jednostavnih navika koje je ugradila u svoju svakodnevicu, a za koje kaže da bi mogle biti idealne za one koji se bore s redovitim vježbanjem, piše Index.

Povezivanje navika za jače kosti

Stručnjakinja je na Instagramu podijelila svoje savjete o takozvanom "povezivanju navika", za koje kaže da je "nevjerojatno učinkovito" kada je riječ o poboljšanju zdravlja kostiju. U svom videu demonstrirala je četiri vježbe koje uklapa u druge redovite aktivnosti.

"Ako se mučite s dosljednošću u vježbanju, ovo je za vas. To se zove povezivanje navika, koncept koji je popularizirao James Clear u knjizi Atomske navike", rekla je. "Formula je jednostavna: nakon ili prije postojeće navike, napravit ću novu naviku. Nije poanta u tome da radite više. Ne morate 'zaslužiti' svoju kavu. Ne radi se o vježbanju po cijele dane. Cilj je usidriti kratke nalete kretanja uz nešto što već ionako radite."

Priznala je da povezivanje navika nije za svakoga, ali je kao fizioterapeutkinja koja radi sa starijim osobama otkrila da može biti "nevjerojatno učinkovito". Dodala je: "Čak i ako je to samo način da započnete ili ostanete dosljedni tijekom užurbanih životnih razdoblja."

Četiri vježbe koje možete uklopiti u dan

Njezin se video usredotočuje na jednostavne vježbe s opterećenjem za zdravlje kostiju. "Pobrinite se za zdravlje svojih kostiju bez dodavanja vremena svom danu", poručila je. Demonstrirajući kako ih pravilno izvesti, predložila je sljedeće:

"Nakon što koristim kupaonicu, napravit ću četiri spuštanja na pete. Nakon što operem zube, napravit ću pet skokova uz oslonac. Nakon što siđem niz stepenice, skočit ću s posljednje stepenice. Prije nego što popijem prvu šalicu kave, napravit ću tri pliometrijska skleka uza zid."

Postupnost i savjetovanje s liječnikom

Savjetovala je svima koji žele početi s ovakvim vježbama: "Ako razmišljate o gustoći kostiju, porazgovarajte sa svojim liječnikom o denzitometriji kako biste znali svoje početno stanje prije nego što dodate vježbe s opterećenjem. Zatim postupno pojačavajte."

"Moj je cilj uvijek učiniti kretanje pristupačnim. Ne ekstremnim. Ne po principu 'sve ili ništa'. Ne kao nešto što morate 'zaslužiti'. Samo dosljednim", naglasila je.