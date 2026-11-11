Financijski izvještaji otkrili stanje splitskih gradskih tvrtki: Dvije u gubitku od 1,9 milijuna eura, Promet jedva u plusu

Splitske gradske vijećnike u četvrtak, 12. studenoga, očekuje rasprava o poslovanju gradskih komunalnih društava. Među izvještajima koji stižu pred vijećnike nalaze se i oni Čistoće, Vodovoda i kanalizacije te Prometa. Financijski podaci za 2025. godinu otkrivaju da su dvije tvrtke poslovale s gubitkom većim od 1,9 milijuna eura, dok je treća ostvarila tek simboličnu dobit.

Prema službenim financijskim izvještajima, splitska Čistoća prošlu je godinu završila s gubitkom od 1.351.787,91 euro, dok je Vodovod i kanalizacija zabilježio minus od 550.760,30 eura. S druge strane, Promet je ostvario dobit od svega 15.822,17 eura, unatoč ukupnim prihodima većim od 38 milijuna eura.

Čistoća u velikom minusu, troškovi snažno porasli

Najveći gubitak među ove tri tvrtke ostvarila je Čistoća. Društvo je tijekom 2025. godine ostvarilo 20,81 milijun eura prihoda, ali su rashodi dosegnuli čak 22,16 milijuna eura. Posebno zabrinjava podatak da su rashodi porasli za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi povećani za svega sedam posto.

Najveći dio troškova odnosi se na zaposlene. Za njih je izdvojeno 11,48 milijuna eura, odnosno 22,2 posto više nego godinu ranije. Prema izvještaju, takav rast posljedica je povećanja broja zaposlenih i većih prava ugovorenih kolektivnim ugovorom. Značajan udar na financije predstavljala je i naknada za odlaganje otpada na Karepovcu, koja je dosegnula 1,71 milijun eura. Unatoč gubitku, u izvještaju se ističe da je društvo zadržalo zadovoljavajuću likvidnost i nisku zaduženost. Skupština društva odlučila je da će se ostvareni gubitak pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Vodovod i kanalizacija iz dobiti prešao u gubitak

Negativan rezultat zabilježio je i splitski Vodovod i kanalizacija. Tvrtka je ostvarila 40,65 milijuna eura prihoda, dok su rashodi iznosili 41,20 milijuna eura. Konačan rezultat je gubitak od 550.760,30 eura.

Riječ je o značajnom pogoršanju u odnosu na 2024. godinu, kada je društvo ostvarilo dobit od približno 770 tisuća eura. Iako su prihodi tijekom 2025. porasli za dva posto, rashodi su povećani za pet posto. Istodobno je broj zaposlenih porastao za 49, pa je društvo na kraju godine zapošljavalo 495 radnika. U izvještaju se navodi da je povećanje broja zaposlenih povezano s intenziviranjem projekata aglomeracije, preuzimanjem poslova i radnika EKO Agencije te jačanjem operativnih kapaciteta. Poslovodstvo upozorava na potrebu snažnije kontrole operativnih troškova u narednom razdoblju.

Promet u plusu, ali uz gotovo 22 milijuna eura potpora i subvencija

Za razliku od Čistoće i Vodovoda i kanalizacije, splitski Promet završio je 2025. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom, ali ostvarena dobit iznosi svega 15.822,17 eura.

Prema dokumentaciji, ukupni prihodi tvrtke dosegnuli su 38,06 milijuna eura, a rashodi 38,04 milijuna eura.

Posebno je zanimljiva struktura prihoda. Na potpore i subvencije otpada čak 21,79 milijuna eura, odnosno više od 57 posto svih prihoda društva. Godinu ranije taj je iznos bio 13,28 milijuna eura. Istodobno su prihodi od prijevoza putnika smanjeni s 10,95 na 10,48 milijuna eura, iako je Promet tijekom 2025. ostvario više kilometara vožnje nego prethodne godine. Rastao je i broj zaposlenih. Na kraju 2025. Promet je imao 701 radnika, čak 65 više nego godinu ranije. Troškovi osoblja dosegnuli su 21,60 milijuna eura, što predstavlja povećanje od gotovo 39 posto. Dobit od 15,8 tisuća eura odlukom Skupštine društva raspoređena je za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Godišnje izvještaje triju komunalnih društava gradonačelnik Tomislav Šuta uputio je Gradskom vijeću na raspravu. Financijski rezultati pokazuju da su Čistoća i Vodovod i kanalizacija tijekom 2025. zajedno ostvarili gubitak od približno 1,9 milijuna eura, dok je Promet, uz značajnu potporu javnih sredstava, godinu zaključio s minimalnom dobiti.