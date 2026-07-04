FINALNI DAN MOKRULJ KUPA: Veliki okršaj za titulu, poznato tko se bori za treće mjesto

Večeras je na rasporedu finalni dan Mokrulj kupa 2026., turnira koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje malog nogometa i donio niz zanimljivih utakmica.

Završnica počinje u 20 sati, kada će se igrati susret za treće mjesto, a vrhunac večeri slijedi u 21:30, kada je na rasporedu veliko finale.

U 20 sati borba za treće mjesto

U utakmici za treće mjesto sastaju se Marlana Beauty i ŠD Branitelj 104.

Bit će to dvoboj dviju ekipa koje su u polufinalu ostale korak kratke do finala, ali večeras imaju priliku turnir zaključiti pobjedom i osvojiti treće mjesto.

Očekuje se tvrda i borbena utakmica u kojoj će obje momčadi pokušati pronaći posljednje rezerve snage i isprati gorak okus polufinalnog poraza.

Veliko finale od 21:30

U velikom finalu od 21:30 sastaju se Villa Golubica Košute / Sol Nauta Yacht Management i CB Mendula Transporti Bandov.

CB Mendula Transporti Bandov u polufinalu je preskočila ŠD Branitelj 104, dok je Villa Golubica Košute / Sol Nauta Yacht Management nakon boljeg izvođenja šesteraca slavila protiv prošlogodišnjeg osvajača, ekipe Marlana Beauty.

Već sam ulazak u finale potvrđuje kvalitetu obje ekipe, a organizatori najavljuju dvoboj prepun uzbuđenja, tempa i vrhunskog futsala.

Finale puno poznatih imena

Finalna utakmica donosi obračun ekipa u kojima se nalaze brojna prvoligaška imena, igrači naviknuti na utakmice visokog intenziteta i velike uloge.

Riječ je o igračima koji znaju igrati na najvišoj razini, a finalne utakmice za mnoge od njih nisu iznimka nego dio nogometne svakodnevice.

Zbog toga se večeras očekuje pravi spektakl i utakmica u kojoj će nijanse odlučivati o pobjedniku.

Hoće li Ore treći put podići pehar?

Jedno od velikih pitanja uoči finala jest hoće li Ore treći put podići pobjednički pehar Mokrulj kupa ili je napokon došlo vrijeme da svima poznati Jure i Mendula osvoje svoj prvi naslov na ovom turniru.

Sve će biti poznato večeras nakon finalnog ogleda koji počinje u 21:30.

Raspored finalnog dana

20:00 – utakmica za treće mjesto

Marlana Beauty – ŠD Branitelj 104

21:30 – finale

Villa Golubica Košute / Sol Nauta Yacht Management – CB Mendula Transporti Bandov

Za glazbeni dio večeri zadužen je Tamburaški sastav Dalmatino, pa se nakon sportskog dijela očekuje i odlična zabava za sve posjetitelje.