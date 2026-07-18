Finale SP-a kakvo nogomet ne pamti, navijači bijesni. Splitski profesor: "Mišići se hlade, performanse padaju"

Dok se Španjolska i Argentina pripremaju za finale Svjetskog prvenstva, nogometni svijet ne raspravlja samo o Messijevim nasljednicima, taktici ili mogućem prvaku. Sve je zasjenila odluka FIFA-e da zbog glazbenog spektakla produlji poluvrijeme na čak 30 minuta, što je izazvalo val kritika među navijačima i nogometnim stručnjacima.

Naime, po prvi put u 96-godišnjoj povijesti Svjetskih prvenstava gledatelji će tijekom finala gledati poluvrijeme nalik onome na Super Bowlu. Na travnjaku stadiona u New Yorku bit će postavljena velika pozornica na kojoj će nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, dirigent Gustavo Dudamel i dječji zbor PS22 Chorus, a cijeli program osmislio je Chris Martin, frontmen grupe Coldplay, u suradnji s FIFA-om i organizacijom Global Citizen.

Sam glazbeni nastup trajat će oko 11 minuta, no zbog postavljanja i uklanjanja pozornice poluvrijeme će se produljiti na približno 30 minuta.

Društvene mreže prepune su reakcija bijesnih gledatelja, a neke televizijske kuće najavile su bojkot showa na poluvremenu.

Što kažu prafila FIFA-e?

Pravila igre, koja donosi Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), jasno propisuju da igrači imaju pravo na odmor između dva poluvremena, ali on ne smije trajati dulje od 15 minuta. Trajanje poluvremena određuju pravila pojedinog natjecanja, a može se izmijeniti samo uz dopuštenje suca.

Upravo zato odluka FIFA-e da zbog glazbenog spektakla na finalu Svjetskog prvenstva produlji stanku na približno 30 minuta izazvala je raspravu. Iako se u pravilima Svjetskog prvenstva navodi da poluvrijeme traje 15 minuta, nije izričito propisana njegova maksimalna duljina, zbog čega nije sasvim jasno na koji će način FIFA pravno obrazložiti odstupanje od standardnih Pravila igre.

Dvostruko duže poluvrijeme izaziva bijes kod navijača i nogometnih stručnjaka i mnogi se slažu da ono, kao ni pauza za hidrataciju, nema veze s nogometom i duhom igre.

Profesor Marko Erceg: "Već je bilo takvih pokušaja"

"Ne radi se o novoj ideji. FIFA je još prije dvadesetak godina predlagala da se poluvrijeme produlji s 15 na 20 minuta, uz obrazloženje da su svlačionice na pojedinim stadionima udaljene od terena. Taj prijedlog nije prihvaćen, ali se kasnije ponovno vraćao na dnevni red. Godine 2021. spominjalo se čak i produljenje na 25 minuta kako bi se dobilo više prostora za zabavni program, no IFAB je odbacio i tu mogućnost", prof. dr. sc. Marko Erceg, redoviti profesor na Kineziološkom fakultetu u Splitu i dugogodišnji predavač kolegija iz nogometa

"Bilo je i stručnih prijedloga da se poluvrijeme produlji na 20 minuta, ali isključivo u iznimnim okolnostima, primjerice zbog ekstremnih klimatskih uvjeta. Takvu raspravu mogu razumjeti jer je usmjerena na zaštitu zdravlja igrača. Međutim, ako se stanka produljuje prvenstveno zbog marketinških, promotivnih ili zabavnih sadržaja, onda je riječ o sasvim drugoj priči", kaže Erceg.

"Mišići se hlade, padaju performanse"

Profesor Erceg kaže da je standardno poluvrijeme od 15 minuta znanstveno utemeljeno i da postoje brojna istraživanja koja govore o negativnim učincima pasivne stanke.

"Istraživanja pokazuju kako već tijekom uobičajene petnaestominutne pasivne stanke dolazi do pada temperature mišića i središnje tjelesne temperature, što je povezano sa smanjenjem sprint sposobnosti na početku drugog poluvremena", kaže Erceg.

"U drugim istraživanjima pasivna stanka smanjila je izvedbu u sprintu, skoku i dinamičkoj snazi, dok su odgovarajući postupci ponovnog zagrijavanja ublažili taj pad. Kratko ponovno zagrijavanje prije izlaska na teren poboljšava spremnost, aktivaciju mišića i sprint izvedbu u odnosu na potpuno pasivno mirovanje.

Nogomet je igra ritma i kontinuiteta. Svaki dulji prekid mijenja dinamiku utakmice. To vidimo i kod pauza za hidrataciju, koje također mogu prekinuti ritam igre, a isto vrijedi i za prekide zbog pirotehnike ili drugih izvanrednih situacija. Što je stanka dulja, veća je mogućnost da se izgubi natjecateljski ritam", dodaje.

"Ako poluvrijeme potraje pola sata, igrači će se morati ponovno zagrijati"

Osim što se strašno iznervirati europske navijače i gledatelje, poluvrijeme od 30 minuta vjerojatno neće ništa dobro donijeti ni nogometašima.

"Posljednjih godina sve više postao biznis i mislim da se upravo u tome krije razlog ovakvih prijedloga. Poluvrijeme bi trebalo biti u službi igrača i same igre, a ne događaja kojem se nogomet mora prilagoditi", zaključuje Erceg.

Protivim se općem produljenju stanke između poluvremena iznad 15 minuta kada je glavni ili stvarni cilj stvaranje dodatnog medijskog, zabavnog i oglašivačkog prostora.

Takva promjena nije potkrijepljena općom fiziološkom potrebom igrača i može produljiti štetno razdoblje pasivne neaktivnosti. Nadalje, tolika pauza zahtijeva dodatno zagrijavanje i komplicira pripremu za drugo poluvrijeme; i prekida prirodni ritam i dramaturgiju utakmice", dodaje.

"Tolika pauza pretvara poluvrijeme iz funkcionalne stanke za igrače u samostalan komercijalni proizvod i postavlja presedan prema postupnoj transformaciji nogometa u događaj s više unaprijed programiranih prekida", zaključuje Erceg.