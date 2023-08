FINALE LJETNOG SNIŽENJA City Center One: Uživajte u shoppingu uz odlične popuste!

Temperature su narasle no cijene u City Centeru one i dalje padaju. Velika ljetna sniženja ulaze u završnicu te donose popuste do 60% što znači samo jedno – vrijeme je za shopping!

Opremite se za toplo ljeto i napunite vrećice neodoljivim komadima omiljenih brandova uz koje ćete plijeniti pažnju gdje god se pojavite. Neka se tako na vašoj ljetnoj shopping listi nađu lepršave ljetne haljine i prozračne lanene košulje, sexy crop-topovi i šarmantni co-ord setovi, dodajte upečatljiv nakit koji će začiniti baš svaku kombinaciju, a ne zaboravite ni na obuću: sandale će biti savršene za profinjeni look, dok će tenisice biti idealne za coolerske kombinacije. A sve to, ali i puno više, u City Centeru one vas sada čeka uz odlične popuste.

Ako vam prije shoppinga ipak treba malo modne inspiracije, zavirite na City Mix&Match i pronađite odlične ideje uz koje ćete s lakoćom kreirati nezaboravne outfite, bez obzira naginjete li više klasičnom stilu ili se vješto volite poigrati trendovima.

Svratite u svoj City Center one i opremite za ljeto uz najbolje cijene. Vidimo se!