Filmski scenarij u Rijeci: Pokrao domaćina, zatočio ga u stanu i pobjegao njegovim vozilom

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Rijeka nad 31-godišnjim državljaninom Poljske utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kaznena djela krađe i protupravnog oduzimanja slobode.

Policija ga sumnjiči da je tijekom noći 23./24. lipnja u stanu u Rijeci, u vlasništvu 45-godišnjeg hrvatskog državljanina, iskoristio njegovo povjerenje te mu otuđio mobitel, torbicu s novcem, dokumentima i drugim predmetima, kao i ključ osobnog vozila te ključeve ulaznih vrata stana.

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Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičenik nakon krađe poznanika zaključao u stanu i time mu protupravno oduzeo slobodu kretanja, dok se njegovim vozilom udaljio izvan područja Republike Hrvatske.

Ovim kaznenim djelima 45-godišnji vlasnik oštećen je za iznos od oko 4.300 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 31-godišnjak je zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku nadležnog državnog odvjetništva.