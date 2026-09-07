Filmski obrat na suđenju za naručeno ubojstvo. Krunski svjedok potpuno promijenio priču: "Meni i obitelji ugrožen je život"

– Ne brinite, bit će sve dobro – smiješeći se ispred Županijskog suda u Karlovcu Ljubica Amić poručila je svojim roditeljima Darku (51), zvanom Dragom, Nadi (50), zvanoj Nataši, te šogoru Ivanu Odoroviću (31), dok ih je petero pravosudnih policajaca u lancima vodilo na suđenje.

Dragom se sudi zbog poticanja na ubojstvo načelnika Udbine Josipa Seučeka, Nadi da je naručila ubojstva poljoprivrednika Zlatka Brestaka i Slavka Udorovića, kao i da im se zapali imovina i otruju krave, dok je Odorović smrt i palež navodno priželjkivao Udoroviću.

U posljednjih petnaestak godina protiv članova obitelji Amić podneseno je više od 100 kaznenih i prekršajnih prijava zbog držanja stoke bez nadzora, uzurpiranja zemljišta, pravljenja štete na usjevima, prijetnji i nanošenja ozljeda. Darko Amić Dragi i njegovi sinovi Bajo Amić i Darko Amić mlađi osuđeni su prije četiri godine zbog prijetnji ubojstvom načelniku Josipu Seučeku, piše Jutarnji list.

Ključan čovjek u ovoj priči, a onda i krunski svjedok u postupku, jest Tomislav Marjanović. Čovjek je to kojemu su, prema njegovu prvotnom iskazu, optuženici isporučili svoju narudžbu. On je nije izvršio, već je sve ispričao načelniku Seučeku, koji mu je inače pravi bratić, te drugoj dvojici navodnih meta – Brestaku, s kojim je prijatelj, te Udoroviću, kojega dotad nije poznavao.

Dobar dio razgovora s Amićima snimio je, a mjesec dana planiranja i nagovaranja detaljno je opisao policiji, ponovio 24. ožujka na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, a potom je istu verziju događaja detaljno ispričao i ovdje potpisanom novinaru Jutarnjeg lista u članku koji smo objavili 29. ožujka.

Sutkinja Županijskog suda u Karlovcu Blaženka Lugar Vladić pitala ga je ima li što dodati iskazu koji je dao tužiteljstvu. Marjanović je rekao da ima. Nije to, međutim, bio dodatak, nego gotovo potpuno odbacivanje onoga što je tada iskazao.

– S obzirom na okolnosti, ja najradije ne bih bio ovdje i ne bih svjedočio. Ovo se pretvorilo u nešto drugo. Počela je ispaštati moja obitelj i moja djeca. Više ne znam što je istina i tko tu koga. Seuček je ovo isforsirao, on me pumpao. Policija me odvezla u postaju, oduzeli su mi mobitel. Uvjerili su me da mi je život ugrožen i da se to mora što prije riješiti. Dolaze mi ljudi noću na vrata. Konfuzan sam, žao mi je što sam se upetljao u sve ovo – u dahu je ispričao Tomislav Marjanović.

Marjanović je višestruko osuđivani bivši kriminalac. Bio je dio skupine koja je organizirala ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića. Na vrijeme se povukao te je postao krunski svjedok optužbe u tom slučaju. Istražitelji su do njega došli igrom slučaja, nakon što su presreli pismo Roberta Matanića koji je tada, kao pritvoreni osumnjičenik, od svoje ekipe tražio Marjanovićevu eliminaciju.

Svjedočio je i u Beogradu na suđenju Sretanu Jociću, zvanom Joca Amsterdam. Jociću optužbe za organizaciju ubojstva nisu dokazane te je na kraju oslobođen. Kao svjedok Marjanović je tada bio pod zaštitom, a ona se nastavila i u zatvoru, gdje je iz sigurnosnih razloga bio izoliran od ostalih zatvorenika te je više od sedam godina praktički proveo u samici – ne zbog slučaja Pukanić, jer u njemu nije bio optuženik, nego zbog više prijašnjih kaznenih djela. Zbog takve prošlosti, kako nam je ranije pričao, Amići, kojima je popravljao strojeve, su mu se i javili s prijedlogom za likvidacije.