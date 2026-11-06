Filmska potjera ulicama Splita: Motociklist bježao policiji, bio pozitivan na marihuanu i vozio bez odgovarajuće dozvole

Policijski službenici Prve policijske postaje Split u srijedu, 4. studenoga, oko 12.30 sati u Hercegovačkoj ulici pokušali su zaustaviti 37-godišnjaka koji je upravljao motociklom.

Međutim, vozač se nije zaustavio na zvučne i svjetlosne znakove policije, nego je ubrzao i nastavio vožnju.

Bježao je Hercegovačkom, Ramskom i Mostarskom ulicom, nakon čega su ga policijski službenici uspjeli zaustaviti i uhititi.

Vozio bez kacige i odgovarajuće kategorije

Policijskim postupanjem utvrđeno je da je 37-godišnjak upravljao motociklom A kategorije, iako tu kategoriju nije imao upisanu u vozačku dozvolu.

Tijekom vožnje nije koristio ni propisanu zaštitnu kacigu.

Preliminarno testiranje pokazalo je prisutnost marihuane u njegovu organizmu, no muškarac je nakon toga odbio vađenje krvi i urina radi dodatne analize.

Sud mu odredio zadržavanje do 9. studenoga

Protiv motociklista podnesen je optužni prijedlog zbog ukupno četiri prometna prekršaja, nakon čega je doveden na Općinski prekršajni sud u Splitu.

Policija je predložila određivanje zadržavanja i kaznu zatvora u trajanju od deset dana.

Sud je odlučio da će 37-godišnjak biti zadržan do 9. studenoga.

Prekršajne posljedice snosit će i vlasnik motocikla koji mu je omogućio upravljanje vozilom. Policija je protiv vlasnika izdala obvezni prekršajni nalog zbog utvrđenog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.