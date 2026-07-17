Filmska potjera nadomak Splita: Uhićen diler koji je bez vozačke divljao cestom

Policija je u Podstrani zaustavila 31-godišnjeg vozača motocikla koji je, kako je utvrđeno, upravljao vozilom prije nego što je stekao pravo na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Policijski službenici postupali su prema njemu u srijedu, 15. srpnja, oko 13.30 sati, kada su ga zaustavili na kolniku Strožanačke ceste. Tijekom kontrole utvrđeno je i da kod sebe nije imao osobne dokumente.

Dodatno, preliminarnim testiranjem na prisutnost droga utvrđena je sumnja da se vozač nalazi pod utjecajem opojnih sredstava, no 31-godišnjak je odbio zahtjev policije za vađenje krvi i urina, kao i liječnički pregled.

Policija je utvrdila da se radi o višestrukom počinitelju najtežih prometnih prekršaja i kaznenih djela. Prema njihovim navodima, ranije je pravomoćno kažnjavan zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv njega je u tijeku još jedan postupak zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje.

Također je pravomoćno osuđivan zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te još dva imovinska kaznena djela.

Zbog procjene da pokazuje posebnu upornost u činjenju prekršaja i kaznenih djela, policija je predložila određivanje zadržavanja i izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te mu odredio boravak u zatvoru do 29. srpnja 2026. godine, nakon čega je predan na izvršenje.