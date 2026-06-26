Filmska potjera na granici BiH i Hrvatske: Pao 50-godišnjak, pokušao prevesti migrante preko granice

U jutarnjim satima 24. lipnja 2026. godine, policijski službenici Postaje granične policije Metković postupali su u općini Pojezerje te uspješno proveli operativnu akciju u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i krijumčarenja ljudi.

Naime, tijekom obavljanja poslova nadzora državne granice, policijska ophodnja uočila je mušku osobu u nezakonitom prelasku državne granice iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku. Kontrolom je utvrđeno da se radi o 50-godišnjem hrvatskom državljaninu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nedugo nakon toga, policijski službenici uočili su više nepoznatih osoba koje su se kretale u smjeru Bosne i Hercegovine, o čemu je žurno obaviještena nadležna Postaja granične policije Doljani u Bosni i Hercegovini.

Brzom reakcijom i koordinacijom policijskih službenika Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uhvatili su više stranih državljana, a koje su policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine priveli u službene prostorije PGP Doljani radi daljnjeg postupanja.

Istovremeno, policijski službenici PGP Metković proveli su kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma“ iz čl. 326. st. 1. Kaznenog zakona, u svezi s člankom 34. istog Zakona (pokušaj).

Osumnjičeni je, prema unaprijed stvorenom planu i za unaprijed dogovoreni novčani iznos, namjeravao strane državljane, a koji ne ispunjavaju uvjete za zakonit ulazak, ilegalno prevesti preko državne granice te ih potom transportirati do njihovog krajnjeg odredišta.

Ovaj događaj još jednom naglašava izvrsnu i kontinuiranu prekograničnu suradnju između Granične policije Republike Hrvatske i Granične policije Bosne i Hercegovine. Pravovremena razmjena informacija, operativna usklađenost te zajedničko koordinirano postupanje na terenu ključni su u učinkovitom suzbijanju krijumčarenja ljudi i zaštiti zajedničke državne granice - izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske.