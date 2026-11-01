Filmska potjera hrvatskim cestama: Mladić (21) krenuo automobilom na policajca, jurio 180 km/h i udario u policijsko vozilo

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Levanjska Varoš, kojeg sumnjiči za dva kaznena djela – prisilu prema službenoj osobi i obijesnu vožnju u cestovnom prometu.

Sve je počelo u petak, 30. listopada 2026. godine, oko 23.45 sati, kada je mladić osobnim automobilom bez registarskih oznaka prolazio kroz mjesto Bilice.

Policijski službenik pokušao ga je zaustaviti, no vozač je, prema policijskom izvješću, ignorirao izdanu naredbu.

Umjesto zaustavljanja, automobilom krenuo prema policajcu

Situacija je postala posebno opasna kada je 21-godišnjak, umjesto da zaustavi vozilo, naglo povećao brzinu i krenuo automobilom prema policijskom službeniku.

Policajac se uspio pravodobno izmaknuti i tako izbjeći nalet vozila.

Vozač je potom nastavio bijeg u smjeru Pleternice, a u njegovo zaustavljanje uključili su se policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske.

Pokušali su ga zaustaviti uporabom svjetlosnih i zvučnih signala, no mladić se ni tada nije zaustavio.

Jurio do 180 kilometara na sat i udario u policijski automobil

Tijekom bijega 21-godišnjak je, prema navodima policije, udario u službeno policijsko vozilo, ali ni nakon toga nije prekinuo vožnju.

Nastavio je prolaziti kroz više naselja, pritom razvijajući brzine između 150 i 180 kilometara na sat.

Posebno zabrinjava podatak da je pri takvim brzinama pretjecao druga vozila na nepreglednim zavojima, čime je ozbiljno ugrožavao sigurnost drugih vozača i putnika.

Unatoč pokušajima policije da ga zaustavi, nastavio je opasnu vožnju sve do područja općine Levanjska Varoš.

Uhićen i predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici na kraju su uspjeli zaustaviti i uhititi 21-godišnjaka na području Levanjske Varoši.

Automobil kojim se koristio tijekom bijega privremeno je oduzet.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni mladić predan je pritvorskom nadzorniku, uz posebno izvješće koje predstavlja nadopunu kaznene prijave.

Kako je izvijestila policija, tereti ga se za prisilu prema službenoj osobi te obijesnu vožnju u cestovnom prometu.