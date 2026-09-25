Filmska glazba stiže u Dioklecijanove podrume: Zazvučat će Hans Zimmer i tema iz "Game of Thrones"

Split će ove jeseni ugostiti koncert koji spaja filmsku glazbu, povijesnu baštinu i jedan od najprepoznatljivijih prostora u gradu. U subotu, 24. listopada 2026. godine, s početkom u 20 sati, u Velikoj dvorani Dioklecijanovih podruma održat će se koncert "Hans Zimmer & Epic Soundtracks", novo izdanje ciklusa Imperial Concerts by Maestro Terza. Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz neke od najpoznatijih filmskih i televizijskih tema. Na programu su skladbe iz filmova "Gladiator", "Dune", "The Dark Knight" i "Pirates of the Caribbean", kao i glavna tema iz serije "Game of Thrones", čiji je autor Ramin Djawadi.

White Quartet pred splitskom publikom

Program će izvesti White Quartet, mladi hrvatski gudački ansambl iz Zagreba koji okuplja četiri profesionalna glazbenika. Njihov repertoar proteže se od klasične glazbe do suvremenih filmskih, pop i rock obrada, a u Dioklecijanovim podrumima predstavit će program posebno prilagođen gudačkom kvartetu. Poznate filmske teme tako će dobiti intimniji, komorni zvuk, uz zadržavanje prepoznatljive emocionalne i epske energije originalnih skladbi.

"Game of Thrones" na mjestu gdje se serija snimala

Posebnu dimenziju koncertu daje sama lokacija. Dioklecijanovi podrumi dio su UNESCO-ove svjetske baštine, ali i jedna od splitskih lokacija na kojima su snimane scene serije "Game of Thrones". Upravo će se stoga glazba iz popularne serije izvoditi u prostoru koji je poslužio kao dio njezina televizijskog svijeta.

Monumentalni kameni svodovi i povijesni ambijent trebali bi dodatno naglasiti atmosferu glazbenog programa.

"Želja nam je publici ponuditi više od samog koncerta. Imperial Concerts povezuje glazbu, kulturnu baštinu i emociju prostora kako bi svaki događaj postao iskustvo koje se pamti. Ovaj program kao da je stvoren za Dioklecijanove podrume – snažan je, filmski i dojmljiv", poručio je maestro Giuseppe Terza, idejni začetnik projekta i direktor Maestro Terza Productiona.

Novo izdanje projekta Imperial Concerts

Koncert se održava u sklopu projekta Imperial Concerts by Maestro Terza, koji donosi glazbene programe na povijesnim lokacijama. Nakon koncertnih izdanja posvećenih glazbi Coldplaya i Eltona Johna, novi program okreće se filmskoj glazbi. Cilj projekta je, navode organizatori, obogatiti kulturnu ponudu Splita i izvan glavne turističke sezone te povezati glazbu, kulturnu baštinu i suvremeni koncertni doživljaj.

Program će trajati između 60 i 70 minuta, uz kratku moderaciju koja će publiku provesti kroz glazbene i filmske priče večeri. Broj mjesta je ograničen, a ulaznice su dostupne putem platforme Entrio.hr.

Tako će jedne listopadske večeri, u prostoru starom gotovo dvije tisuće godina, zazvučati glazba iz svijeta "Gladiatora", "Dunea", "The Dark Knighta", "Pirates of the Caribbean" i "Game of Thrones".