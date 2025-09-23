Filmska glazba pod zvijezdama: Jedinstveni koncert u Meštrovićevom kaštilcu 

Splitska kulturna scena ovog rujna obogaćena je novim glazbenim događajem – “Večer filmske glazbe”, koncertom koji će se održati u nedjelju, 28. rujna 2025. u 19 sati, u prekrasnom prostoru Meštrovićevog kaštilca.

Publiku očekuje poseban ugođaj: gudački kvartet Floramye String Quartet izvest će najpoznatije teme iz svjetskih filmskih klasika, dok će ambijent zalaska sunca, svjetleće kugle, dekice i jastuci stvoriti intimnu atmosferu pod vedrim nebom. Spoj glazbe i prostora čini ovaj događaj jedinstvenim ne samo u Splitu, već i u cijeloj regiji.

Koncert i posjet Meštrovićevim prostorima u jednoj ulaznici

Ulaznice za koncert uključuju i dodatnu vrijednost – posjet vrtu Galerije Meštrović i Meštrovićevu kaštilcu u roku od 30 dana od datuma koncerta. Tako će posjetitelji moći doživjeti dvostruku umjetničku priču: zvuk filmske glazbe i remek-djela Ivana Meštrovića u njegovim jedinstvenim prostorima.

Projekt je prepoznala i Galerija Meštrović, koja je postala službeni partner Sunset Concerts-a. Partnerstvo potvrđuje kvalitetu i dugoročnu viziju ovog projekta, koji je zamišljen kao uvod u cijeli ciklus koncerata planiranih od 2026. godine.

Sunset Concerts – nova kulturna priča Splita

Sunset Concerts powered by Maestro Terza nastao je s idejom da Split dobije novi kulturno turistički brend – događaje koji povezuju glazbu, umjetnost i povijesne prostore u posebnom ozračju zalaska sunca.

Kako ističe umjetnički voditelj projekta, Mo. Giuseppe Terza, cilj je ponuditi domaćima i turistima nešto što će pamtiti:

„Želimo da Split bude prepoznat kao grad koji nudi jedinstvena kulturna iskustva. ‘Večer filmske glazbe’ je tek početak, a od sljedeće sezone planiramo cijeli ciklus ljetnih koncerata.“

Ulaznice i informacije

Ulaznice se prodaju po cijeni od 29 €, a uključuju koncert te posjet vrtu Galerije Meštrović i Meštrovićevu kaštilcu. Broj mjesta je ograničen, stoga se savjetuje rana kupnja.

Datum: 28. rujna 2025.

Vrijeme: 19:00

Lokacija: Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac, Split

Ulaznica: 29 € (dostupna online kupnja putem Entrio.hr) Ulaznice Večer filmske glazbe