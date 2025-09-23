Close Menu

Filmska glazba pod zvijezdama: Jedinstveni koncert u Meštrovićevom kaštilcu 

Ulaznice se prodaju po cijeni od 29 €, a uključuju koncert te posjet vrtu Galerije Meštrović i  Meštrovićevu kaštilcu

Splitska kulturna scena ovog rujna obogaćena je novim glazbenim događajem – “Večer filmske  glazbe”, koncertom koji će se održati u nedjelju, 28. rujna 2025. u 19 sati, u prekrasnom  prostoru Meštrovićevog kaštilca

Publiku očekuje poseban ugođaj: gudački kvartet Floramye String Quartet izvest će  najpoznatije teme iz svjetskih filmskih klasika, dok će ambijent zalaska sunca, svjetleće kugle,  dekice i jastuci stvoriti intimnu atmosferu pod vedrim nebom. Spoj glazbe i prostora čini ovaj  događaj jedinstvenim ne samo u Splitu, već i u cijeloj regiji. 

Koncert i posjet Meštrovićevim prostorima u jednoj ulaznici 

Ulaznice za koncert uključuju i dodatnu vrijednost – posjet vrtu Galerije Meštrović i  Meštrovićevu kaštilcu u roku od 30 dana od datuma koncerta. Tako će posjetitelji moći  doživjeti dvostruku umjetničku priču: zvuk filmske glazbe i remek-djela Ivana Meštrovića u  njegovim jedinstvenim prostorima. 

Projekt je prepoznala i Galerija Meštrović, koja je postala službeni partner Sunset Concerts-a.  Partnerstvo potvrđuje kvalitetu i dugoročnu viziju ovog projekta, koji je zamišljen kao uvod u  cijeli ciklus koncerata planiranih od 2026. godine.

Sunset Concerts – nova kulturna priča Splita 

Sunset Concerts powered by Maestro Terza nastao je s idejom da Split dobije novi kulturno turistički brend – događaje koji povezuju glazbu, umjetnost i povijesne prostore u posebnom  ozračju zalaska sunca. 

Kako ističe umjetnički voditelj projekta, Mo. Giuseppe Terza, cilj je ponuditi domaćima i  turistima nešto što će pamtiti: 

„Želimo da Split bude prepoznat kao grad koji nudi jedinstvena kulturna iskustva. ‘Večer  filmske glazbe’ je tek početak, a od sljedeće sezone planiramo cijeli ciklus ljetnih  koncerata.“ 

Ulaznice i informacije 

Ulaznice se prodaju po cijeni od 29 €, a uključuju koncert te posjet vrtu Galerije Meštrović i  Meštrovićevu kaštilcu. Broj mjesta je ograničen, stoga se savjetuje rana kupnja. 

Datum: 28. rujna 2025. 

Vrijeme: 19:00 

Lokacija: Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac, Split 

Ulaznica: 29 € (dostupna online kupnja putem Entrio.hr) Ulaznice Večer filmske glazbe

