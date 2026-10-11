Film o fra Bernardinu Sokolu okupio brojne posjetitelje, njegova tragična sudbina nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Velik interes javnosti obilježio je predstavljanje dokumentarnog filma "Dr. fra Bernardin Sokol – franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik", održano u subotu, 10. listopada, u Centru za kulturu Korčula. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a događaj je okupio brojne Korčulane i goste iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Večer posvećenu životu i djelu franjevca, skladatelja i profesora koji je dio života proveo na Badiji zajednički je organiziralo 12 udruga, među kojima su bile i braniteljske udruge s otoka Korčule te iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Skladatelj čija glazbena ostavština broji oko 350 djela

Program je otvorio Milivoj Bratinčević, zamjenik predsjednika Hrvatskog društva fra Bernardin Sokol, predsjednik udruge Podvorje i pročelnik Zmajskog stola u Splitu. U pozdravnom govoru zahvalio je okupljenima, organizatorima i svima koji su podržali realizaciju projekta. Nakon projekcije dokumentarnog filma okupljenima se obratio povjesničar Ivan Andabak, koji je govorio o životu i povijesnoj važnosti fra Bernardina Sokola.

Podsjetio je kako je riječ o jednom od najznačajnijih hrvatskih crkvenih glazbenika 20. stoljeća, autoru približno 350 skladbi. Fra Bernardin rođen je u Kaštel Sućurcu, a od 1932. godine djelovao je kao profesor na franjevačkoj gimnaziji na Badiji. "U fra Bernardinu sabrane su vjera, kultura i dostojanstvo čovjeka. Njegova glazba i danas živi, a njegova sudbina podsjeća nas da nitko ne smije biti osuđen bez suda", istaknuo je Andabak.

Tragična sudbina fra Bernardina Sokola

O povijesnim okolnostima Drugoga svjetskog rata i poraća govorio je i prof. dr. Mihovil Biočić, ratni ravnatelj KBC-a Split i član Hrvatskog društva fra Bernardin Sokol. U svojem izlaganju osvrnuo se na nastanak i razvoj komunističkih zločina te na stradanje fra Bernardina, kojega su, kako je istaknuto tijekom predstavljanja, pripadnici OZNE u noći 28. rujna 1944. godine odveli iz samostana na Badiji i ubili bez suđenja. Završnim obraćanjem program je zaključio Milivoj Bratinčević.

Među uzvanicima brojni predstavnici lokalne i regionalne vlasti

Predstavljanju filma nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga te lokalne i regionalne vlasti. Izaslanstvo Hrvatskoga časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije predvodio je predsjednik Nikša Sentić, dok su Grad Korčulu predstavljali gradonačelnik Frano Jeričević i predsjednica Gradskog vijeća Ivana Fabris. Među okupljenima bili su i načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić te zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana Joško Cebalo. Za organizaciju prostora i protokol bila je zadužena domaća braniteljska udruga UHDDR – Gradski ogranak Korčula, na čelu s predsjednikom Krešimirom Pecotićem. Organizacija događaja protekla je na visokoj razini.

Sjećanje na fra Bernardina i dalje živi na Korčuli

Uoči predstavljanja dokumentarnog filma o životu i djelu fra Bernardina Sokola govorilo se i u programu Radio Korčule, gdje su gostovali Milivoj Bratinčević, Mihovil Biočić i Ivan Andabak. Velik interes publike i prepuna dvorana Centra za kulturu pokazali su koliko je uspomena na fra Bernardina Sokola i dalje prisutna među stanovnicima Korčule.