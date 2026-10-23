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Film našeg Rade Popadića o Biokovu prikazivat će se na međunarodnom festivalu u Splitu: Stiže 25 filmova iz 16 zemalja

Film Rade Popadića otkriva tajne Biokova
Tajne biokovskih tumula i ledenica1

Split će od 26. do 28. listopada biti domaćin devetog Međunarodnog festivala arheološkog filma (MFAF), koji će okupiti autore i filmska ostvarenja iz različitih dijelova svijeta. Posebnu pozornost domaće publike privući će film našeg Rade Popadića „Tajne biokovskih tumula i ledenica”, koji će biti prikazan u sklopu popratnog festivalskog programa.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi 25 filmova iz 16 zemalja, odabranih među čak 1961 prijavljenim ostvarenjem. Sve projekcije održavat će se u Kinoteci Zlatna vrata, a ulaz je besplatan.

Film Rade Popadića otkriva tajne Biokova

Jedan od zanimljivijih dijelova programa za dalmatinsku publiku bit će projekcija filma „Tajne biokovskih tumula i ledenica” autora Rade Popadića.

Film povezuje arheološku baštinu Biokova, prirodne fenomene i povijest ljudskog života na ovom području.

Projekcija je najavljena za srijedu, 28. listopada, nakon predavanja „Arheologija leda”, koje će u 19.25 sati održati izv. prof. dr. sc. Silvia Bekavac sa Sveučilišta u Zadru.

Predavanje će otvoriti pitanje što nam ledeni zapisi stari više od tisuću godina mogu otkriti o prošlosti, a nakon njega publika će imati priliku pogledati Popadićev film.

Aleksandrovo lice
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Od gotovo dvije tisuće prijava odabrano samo 25 filmova

Međunarodni festival arheološkog filma organizira Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a održava se od 2010. godine.

Ove godine festival se iznimno seli u Kinoteku Zlatna vrata, gdje će tijekom tri dana biti prikazano ukupno 12 sati filmskog programa.

Za festival je prijavljen 1961 film, dok je u natjecateljsku selekciju ušlo 25 ostvarenja iz 16 zemalja.

Za odabir filmova zadužena je Lada Laura, muzejska savjetnica-pedagoginja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, idejna začetnica i direktorica festivala.

Festival će svečano biti otvoren u ponedjeljak, 26. listopada, u 17 sati.

Filmovi o drevnim civilizacijama i izgubljenim hramovima

Publiku očekuju priče o najstarijim umjetničkim izrazima čovječanstva, antičkim civilizacijama, arheološkim nalazištima i povijesnim zagonetkama.

Među hrvatskim filmovima u natjecateljskom programu nalaze se „Lubanja C – hrvatska paleoantropološka baština” Laure Sinovčić, kojim će festival biti otvoren, „Lux in vitro” Vedrane Jović Gazić i Berislava Štefanca te „Replika mozaika ranokršćanske bazilike u Novalji” Marija Dragičevića.

Međunarodni program donosi filmove o izgubljenom Artemidinu hramu, prapovijesnim oslikanim prizorima u špilji Chauvet, majanskim muralima San Bartola i rimskom Limesu.

U Split stižu redatelji i festivalski direktori iz inozemstva

Festival će ugostiti brojne međunarodne autore i stručnjake, među kojima su Dario Di Blasi, dugogodišnji direktor Festivala arheološkog filma u Roveretu, i Lorenzo Daniele, direktor Festivala komunikacije i arheološkog filma u Licodiji Eubeji na Siciliji.

Među najavljenim gostima su i redatelji Lorenzo Scaraggi, Dominique Adt, Sébastien Reichenbach, Tarek Ode, Riley Mallory i Milica Popović.

Natjecateljske projekcije u utorak i srijedu počinju u 16 sati, a festival završava u srijedu svečanom dodjelom nagrada.

Stručni žiri dodijelit će tri glavne festivalske nagrade, a bit će proglašeni i dobitnici nagrada studentskog žirija i publike.

Ulaz na sve festivalske programe je slobodan, a dodatne informacije dostupne su na službenoj stranici www.mfaf.hr.

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