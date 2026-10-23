Film našeg Rade Popadića o Biokovu prikazivat će se na međunarodnom festivalu u Splitu: Stiže 25 filmova iz 16 zemalja

Split će od 26. do 28. listopada biti domaćin devetog Međunarodnog festivala arheološkog filma (MFAF), koji će okupiti autore i filmska ostvarenja iz različitih dijelova svijeta. Posebnu pozornost domaće publike privući će film našeg Rade Popadića „Tajne biokovskih tumula i ledenica”, koji će biti prikazan u sklopu popratnog festivalskog programa.
Ovogodišnje izdanje festivala donosi 25 filmova iz 16 zemalja, odabranih među čak 1961 prijavljenim ostvarenjem. Sve projekcije održavat će se u Kinoteci Zlatna vrata, a ulaz je besplatan.
Film Rade Popadića otkriva tajne Biokova
Jedan od zanimljivijih dijelova programa za dalmatinsku publiku bit će projekcija filma „Tajne biokovskih tumula i ledenica” autora Rade Popadića.
Film povezuje arheološku baštinu Biokova, prirodne fenomene i povijest ljudskog života na ovom području.
Projekcija je najavljena za srijedu, 28. listopada, nakon predavanja „Arheologija leda”, koje će u 19.25 sati održati izv. prof. dr. sc. Silvia Bekavac sa Sveučilišta u Zadru.
Predavanje će otvoriti pitanje što nam ledeni zapisi stari više od tisuću godina mogu otkriti o prošlosti, a nakon njega publika će imati priliku pogledati Popadićev film.
Od gotovo dvije tisuće prijava odabrano samo 25 filmova
Međunarodni festival arheološkog filma organizira Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a održava se od 2010. godine.
Ove godine festival se iznimno seli u Kinoteku Zlatna vrata, gdje će tijekom tri dana biti prikazano ukupno 12 sati filmskog programa.
Za festival je prijavljen 1961 film, dok je u natjecateljsku selekciju ušlo 25 ostvarenja iz 16 zemalja.
Za odabir filmova zadužena je Lada Laura, muzejska savjetnica-pedagoginja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, idejna začetnica i direktorica festivala.
Festival će svečano biti otvoren u ponedjeljak, 26. listopada, u 17 sati.
Filmovi o drevnim civilizacijama i izgubljenim hramovima
Publiku očekuju priče o najstarijim umjetničkim izrazima čovječanstva, antičkim civilizacijama, arheološkim nalazištima i povijesnim zagonetkama.
Među hrvatskim filmovima u natjecateljskom programu nalaze se „Lubanja C – hrvatska paleoantropološka baština” Laure Sinovčić, kojim će festival biti otvoren, „Lux in vitro” Vedrane Jović Gazić i Berislava Štefanca te „Replika mozaika ranokršćanske bazilike u Novalji” Marija Dragičevića.
Međunarodni program donosi filmove o izgubljenom Artemidinu hramu, prapovijesnim oslikanim prizorima u špilji Chauvet, majanskim muralima San Bartola i rimskom Limesu.
U Split stižu redatelji i festivalski direktori iz inozemstva
Festival će ugostiti brojne međunarodne autore i stručnjake, među kojima su Dario Di Blasi, dugogodišnji direktor Festivala arheološkog filma u Roveretu, i Lorenzo Daniele, direktor Festivala komunikacije i arheološkog filma u Licodiji Eubeji na Siciliji.
Među najavljenim gostima su i redatelji Lorenzo Scaraggi, Dominique Adt, Sébastien Reichenbach, Tarek Ode, Riley Mallory i Milica Popović.
Natjecateljske projekcije u utorak i srijedu počinju u 16 sati, a festival završava u srijedu svečanom dodjelom nagrada.
Stručni žiri dodijelit će tri glavne festivalske nagrade, a bit će proglašeni i dobitnici nagrada studentskog žirija i publike.
Ulaz na sve festivalske programe je slobodan, a dodatne informacije dostupne su na službenoj stranici www.mfaf.hr.