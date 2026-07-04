Film koji popravlja dan: Pobjednik FMFS-a "Zejtune" večeras u Ljetnom kinu Bačvice

Večeras, 4. srpnja, u Ljetnom kinu Bačvice publika prvi put nakon pobjede na 19. Festivalu mediteranskog filma Split gleda „Zejtune”, čaroban malteški film redatelja Alexa Camillerija koji je osvojio Udicu FMFS-a kao najbolji dugometražni film po izboru gledatelja.

Kad film osvoji nagradu publike na filmskom festivalu, jasno je da se sprema nešto posebno, a „Zejtune” je upravo to: živ, glasan i nevjerojatno šarmantan film prepun emocija, humora, glazbe i mediteranskog duha.

Publika 19. FMFS-a proglasila ga je najboljim među 12 dugometražnih naslova, a redatelj Alex Camilleri nakon dodjele je poručio kako mu je predstavljanje filma u Splitu, iako mu je to bio prvi posjet gradu, djelovalo kao povratak kući.

- Spoznaja da je film tako snažno odjeknuo među publikom najveće je priznanje kojem smo se mogli nadati. U ime cijelog svog tima s Malte, počašćen sam prihvatiti nagradu publike - poručio je autor filma.

„Zejtune” prati mladu Mar, koja nakon majčine smrti želi prodati naslijeđeno zemljište i zauvijek napustiti Maltu. No susret s 80-godišnjim pjevačem tradicionalne glazbe promijenit će njezin pogled na dom, obiteljsku prošlost i sve ono što se ne može samo tako ostaviti iza sebe.

Nakon što je u međunarodnoj konkurenciji Tribeca Festivala u New Yorku osvojio nagradu za najbolji scenarij, ovaj dirljivi i vedri mediteranski film kreće prema hrvatskoj publici. Poslije večerašnjeg prikazivanja u Ljetnom kinu Bačvice, „Zejtune” 7. srpnja stiže na Lastovo i u Bol, idućeg tjedna prikazuje se i u Jelsi, Hvaru i Supetru, a slijede projekcije na Mljetu i u Makarskoj.