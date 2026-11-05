Film „260 dana” stiže u Kaštela: Za projekciju osigurano simboličnih 260 ulaznica

U sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u srijedu, 11. studenoga 2026. godine, u 19 sati u Kulturnom centru Kaštela u Kaštel Lukšiću bit će prikazan film „260 dana”, redatelja Jakova Sedlara.

Temeljen na istinitoj priči Marijana Gubine i njegovu istoimenom romanu, film prati desetogodišnjeg Marijana i njegovu obitelj, čiji miran život u Dalju prekida Domovinski rat. Kroz priču o 260 dana zatočeništva, stradanju i borbi za slobodu, donosi snažno svjedočanstvo o izdržljivosti, ljudskosti i oprostu.

Godinama poslije susret s čovjekom iz prošlosti ponovno otvara bolne uspomene. Unatoč proživljenim patnjama, Marijan svoj život nastavlja graditi na oprostu i vjeri u budućnost.

Za projekciju je dostupno ukupno 260 ulaznica – 130 online i 130 za osobno preuzimanje na porti zgrade gradske uprave.

Online ulaznice već su dostupne putem sustava Adriaticket, uz plaćanje isključivo naknade za izdavanje u iznosu od 1,05 eura po ulaznici.

Besplatne ulaznice mogu se preuzeti i osobno na porti zgrade gradske uprave, od ponedjeljka, 9. studenoga, do srijede, 11. studenoga, od 8 do 15 sati, do isteka raspoloživih ulaznica. Svaka osoba može preuzeti najviše dvije ulaznice.