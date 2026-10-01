Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda: Osuđen je na 35 godina

RTL Danas ekskluzivno doznaje: Filipu Zavadlavu dostavljena je odluka Vrhovnog suda. Prema potvrdi njegova branitelja, kazna od 35 godina dugotrajnog zatvora sada je pravomoćna.

Informaciju je potvrdio odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu bio branitelj po službenoj dužnosti.

Nakon što je primio odluku, Zavadlav se telefonom javio RTL-ovu novinaru Dariju Todoroviću, autoru dokumentarca „Zavadlav“ i suautoru dokumentarnog serijala „Dosje Jarak“.

'Poznavao sam ubijene, ali nisam ih usmrtio'

I dalje osporava presudu. Tvrdi da ga nitko nije izravno vidio kako puca, nego da su svjedoci, prema njegovim riječima, vidjeli muškarca s automatskom puškom, a neki su ga prepoznali na snimkama. Također tvrdi da nitko nije vidio samo počinjenje kaznenog djela za koje ga se tereti.

Zavadlav kaže da je poznavao ubijene, ali negira da ih je usmrtio. Smatra da je osuđen bez dovoljno pravnih temelja i da sud nije pravilno ocijenio dokaze.

Pravomoćnošću presude završava i angažman odvjetnika Tonija Vukičevića u svojstvu branitelja po službenoj dužnosti, što je i sam odvjetnik potvrdio.

"Razočaran sam. Očekivao sam oslobađajuću presudu, a sada idem pisati ustavnu tužbu za koju imam rok od mjesec dana. Pisat ću je sam”, poručio je Zavadlav.