Filipu Hrgoviću zabranili boks. Evo koliko će morati biti izvan ringa

Nakon spektakularne borbe u Londonu i osvajanja IBF-ova pojasa svjetskog prvaka Filip Hrgović mora na prisilni odmor. Hrvatskom teškašu određena je medicinska suspenzija tijekom koje ne smije boksati ni sparirati.

Prvo je stigla vijest da je Moses Itauma dobio zabranu boksanja na 45 dana, a sada je poznato da je medicinsku suspenziju dobio i Filip Hrgović. Britanski odbor za kontrolu boksa (BBBofC) odredio je hrvatskom prvaku 30 dana pauze nakon iscrpljujućeg okršaja u londonskoj O2 Areni.

Ne radi se, naravno, ni o kakvoj kazni zbog Hrgovićeva ponašanja, već o uobičajenoj medicinskoj mjeri kojom se štiti zdravlje boksača nakon teških mečeva. Iako je pobijedio tehničkim nokautom u devetoj rundi, Hrga je do prekida primio čak 163 udarca, a posebno težak posao imao je u prvom dijelu borbe, prenosi Gol.hr.

I pobjednik mora na prisilni odmor

Itauma je prvih šest-sedam rundi bio iznimno opasan, a Hrgović je morao izdržati velik broj njegovih kombinacija. Hrvatski teškaš čak je završio u nokdaunu u drugoj rundi, no preživio je najteže trenutke, nastavio pritiskati Britanca i dočekao svoju priliku.

Itauma je ostao bez energije, a u devetoj rundi više se gotovo nije mogao braniti. Hrgović je krenuo po završetak, Britanac je jedva stajao na nogama, a sudac Howard Foster zaustavio je borbu, dok je gotovo istodobno iz Itaumina kuta stigao ručnik. Mladi Britanac nakon borbe iznesen je na nosilima i prevezen u bolnicu, iz koje je nekoliko sati kasnije pušten kući.

Itauma 45, Hrgović 30 dana

Zbog svega što je pretrpio Itauma je dobio 45-dnevnu medicinsku suspenziju. Tijekom tog razdoblja zabranjeni su mu ne samo službeni mečevi nego i sparinzi, a njegov promotor Frank Warren najavio je da neće žuriti s povratkom 21-godišnjaka.

Hrgović je prošao nešto bolje. Njemu je određena pauza od 30 dana, što je rutinska mjera opreza nakon tako zahtjevne borbe. To znači da novi IBF-ov svjetski prvak zasad mora zaboraviti na ozbiljne sparinge i dati tijelu dovoljno vremena za oporavak.

Hrgoviću ovo nije prvi put

Medicinske suspenzije u profesionalnom boksu nisu ništa neobično, a Hrgović ih je imao i ranije. Nakon borbi sa Zhangom i Demseyjem McKeanom također mu je određeno 30 dana pauze, dok je nakon poraza od Daniela Duboisa morao mirovati 45 dana kako bi mu zacijelile posjekotine na licu.

Ova zabrana stoga neće poremetiti Hrgovićeve planove. Nakon što odradi obveznu pauzu, ponovno će moći početi s punim treninzima, a onda slijedi ono najvažnije, odluka o prvoj obrani IBF-ova pojasa. Obvezni izazivač je Frank Sanchez, dok Hrgović ne skriva da bi radije krenuo prema velikom meču za ujedinjenje titula.