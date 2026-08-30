Filipinka se udala za Hrvata i preselila u Split: ‘Pretvorio me u nogometnu navijačicu’

Prije nego što je postala supruga Splićanina, 26-godišnja Robellen Mae Juginović bila je djevojka iz malog mjesta na Filipinima pred kojom je bio sasvim drugačiji životni put. Bila je među najboljim učenicima, diplomirala kao magna cum laude i radila kao profesorica engleskog jezika. Mae je godinama svog budućeg supruga gledala kroz ekran. Rođendane su slavili preko videopoziva, svjećice gasili pred kamerom, a između njih su bile tisuće kilometara. Sada u Splitu uči padeže, sjedi po kafićima i navija za hrvatski nogomet. Kada je prvi put ugledala Stari grad, kaže, gotovo je zaplakala. Bio je to njezin prvi put izvan Filipina i početak života koji nije zamišljala dok je odrastala, ali ga danas gradi sa suprugom Markom. Mae je odrasla u malom mjestu Magallanes u filipinskoj pokrajini Sorsogon. Odrastanje u velikoj obitelji snažno je obilježilo njezin život. Ima dvije sestre i dva brata, a uz njih je bila okružena i velikim brojem rođaka, teta i ujaka. "Obitelj mi je tako velika da bismo mogli složiti dva nogometna tima", smije se Mae. Obitelj je bila središte gotovo svega, od svakodnevnog života do velikih proslava. Posebno pamti razdoblje oko Badnjaka, kada bi se cijela obitelj okupljala, razmjenjivala darove, igrala igre i ostajala zajedno do kasno u noć. "Odrasla sam uz sretno djetinjstvo, okružena velikim obiteljskim klanom. Imali smo puno okupljanja i proslava", prisjeća se Mae.

Uz obitelj, odmalena joj je bilo važno i obrazovanje. Bila je, kaže, izrazito natjecateljski nastrojena učenica i gotovo cijelo školovanje provela je među najboljima. Osnovnu školu završila je kao peta najbolja učenica, srednju školu s visokim ocjenama i pohvalama, a na Sveučilištu Bicol završila je studij obrazovanja za nastavu u srednjoj školi, smjer engleski jezik. Diplomirala je s akademskim priznanjem magna cum laude. "Bila sam vrlo natjecateljski nastrojena učenica, što je vjerojatno razlog zbog kojeg sam bila redovito među najboljim učenicima od prvog razreda pa sve do posljednje godine fakulteta", kaže. Odabir fakulteta nije bio slučajan, željela je postati učiteljica, baš poput svoje majke i sestre, a u njezinoj široj obitelji ukupno je čak osam učitelja. Nakon diplome doista je počela raditi kao profesorica engleskog jezika, predajući srednjoškolcima na nekoliko privatnih sveučilišta.

Da nije upoznala Marka, njezin bi život možda danas izgledao potpuno drukčije. Razmišljala je o nastavku obrazovanja, upisu prava, magisteriju ili čak odlasku u inozemstvo preko agencija za zapošljavanje. "Najvjerojatnije bih nastavila studirati kako bih ostvarila veći profesionalni napredak ili bih studirala pravo dok bih radila kao profesorica", kaže. A onda se početkom 2022. godine dogodio Tinder. Marko joj se prvi javio, a budući da je poruka stigla navečer, odgovorila mu je tek sljedećeg dana. "Isprva nisam ništa očekivala jer zapravo nisam bila zainteresirana za spojeve. Bilo mi je pomalo dosadno jer je to bilo vrijeme odmah nakon pandemije i još je trajao 'lockdown'", prisjeća se. Iskustvo s aplikacijama za upoznavanje do tada joj nije bilo osobito pozitivno. Ljudi bi se javili, razgovarali nekoliko dana, a onda jednostavno nestali. S Markom je, međutim, bilo drukčije. Razgovori su postajali sve češći i ubrzo su počeli razgovarati svakoga dana. "Tijekom naše veze na daljinu nije prošao nijedan dan da nismo razgovarali", kaže. Kilometri između Filipina i Hrvatske nisu im pritom onemogućili da zajedno obilježavaju važne trenutke. Za Markove rođendane slavili bi putem videopoziva – Mae bi mu kupila tortu, a on bi svjećice gasio pred kamerom. Kada bi bio njezin rođendan, Marko bi joj kupio dar i pokazao joj ga preko videopoziva. "Takve jednostavne stvari puno su nam značile. Pomogle su nam da ostanemo povezani i da održimo iskru u našoj vezi", kaže Mae za Večernji list.

Prvi susret uživo dogodio se 2023. godine, kada je Marko otputovao na Filipine kako bi bio uz Mae na dan njezine promocije, koji je ujedno bio i njezin rođendan. "Rekla bih da je bilo čarobno jer sam napokon upoznala muškarca s kojim sam cijelu godinu razgovarala", kaže. Njezina obitelj u početku nije bila oduševljena vezom. Najviše je bila zabrinuta njezina majka, koja nije bila uvjerena da muškarac s kojim joj kći razgovara putem interneta uopće postoji. Brinuli su i zbog udaljenosti, njezine sigurnosti i činjenice da je riječ o osobi koju je upoznala preko interneta. Mae smatra da je dio nesporazuma proizlazio i iz kulturnih razlika. Hrvati su, kaže, puno privatniji i manje aktivni na društvenim mrežama od Filipinaca, pa njezinoj majci nije bilo lako razumjeti kako netko može biti stvarna osoba, a da na internetu nema velik trag. S vremenom su se ipak uvjerili da je Marko ozbiljan. Kada ga je obitelj prvi put upoznala, njihov dojam bio je vrlo pozitivan. "Moja je obitelj bila jako impresionirana i sretna jer su odmah znali da moj suprug ima dobre namjere", objašnjava.

Kako su godine prolazile, njihova veza postajala je sve ozbiljnija. Kada su odlučili da će se vjenčati, obitelj nije bila posebno iznenađena. Zajedno su tada već bili tri i pol godine. Vjenčali su se na Filipinima, na maloj i intimnoj građanskoj ceremoniji na kojoj su bili njezina obitelj i bliski prijatelji. Markova obitelj nije mogla doputovati, ali uključila se putem videopoziva. Budući da su oboje katolici, planiraju i još jedno crkveno vjenčanje. Najteži dio odluke nije bio brak, nego odlazak iz svega što je poznavala. Kada je roditeljima rekla da se seli u Hrvatsku, bili su tužni jer će živjeti tisućama kilometara daleko od njih. Ipak, nisu joj stali na put. "Moji su roditelji uvijek bili podrška kada je riječ o ovakvom obliku osobnog rasta. Željeli su da moja braća, sestre i ja postanemo neovisni i dovoljno hrabri da se suočimo sa životom kakav jest", ističe. U odluci da se preseli u Hrvatsku važnu je ulogu imao i njezin osjećaj da se nikada nije potpuno vidjela u životu koji je prvotno planirala. "Dok sam odrastala, uvijek sam osjećala da je dio mene predodređen za to da bude negdje drugdje. Nisam se baš vidjela kao profesorica u javnoj školi poput svoje mame ili sestre. Imala sam osjećaj da je za mene namijenjeno nešto drukčije, i možda je upravo ovo to", kaže. No kada govori o razlogu zbog kojeg je napustila Filipine, odgovor je jednostavan: "Naravno, glavni razlog bio je moj suprug. Željela sam što prije smanjiti tu udaljenost između nas".