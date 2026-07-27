Filip Krovinović potpisao za Grêmio

Filip Krovinović napušta Hajduk i karijeru nastavlja u Brazilu. Grêmio je u ponedjeljak službeno objavio da je postigao dogovor s 30-godišnjim hrvatskim veznjakom. Krovinović će doputovati u Porto Alegre, gdje ga očekuju liječnički pregledi, nakon čega bi trebao potpisati ugovor s brazilskim velikanom do kraja 2028. godine.

Ponovno će surađivati s Luísom Castrom

U Grêmiju će ga voditi portugalski trener Luís Castro, s kojim je već surađivao u Rio Aveu tijekom sezone 2016./2017. Upravo je nakon dobrih nastupa u portugalskom klubu Krovinović 2017. godine ostvario transfer u Benficu. Hrvatski veznjak tijekom karijere nastupao je i za West Bromwich Albion te Nottingham Forest, a u ljeto 2021. godine stigao je u Hajduk.

S Hajdukom osvojio dva trofeja

Krovinović je u bijelom dresu proveo pet godina te je s Hajdukom osvojio dva Hrvatska kupa, u sezonama 2021./2022. i 2022./2023. Brazilci posebno ističu njegovo iskustvo stečeno u hrvatskom, portugalskom i engleskom nogometu, kao i činjenicu da je ranije nastupao za hrvatske reprezentacije do 19 i 21 godine.

Nakon liječničkih pregleda i potpisa ugovora Krovinović će i službeno postati novi igrač Grêmija.

NOVIDADE NO MEIO-CAMPO 🇭🇷🇪🇪 Filip Krovinović é Grêmio! Bicampeão da Copa da Croácia e campeão português, o meia croata chega ao Tricolor para realização de exames e assinatura de contrato até o final de 2028. Sucesso com as três cores, Filip. Dobrodošli! Leia mais em… pic.twitter.com/6E6viqPysR — Grêmio FBPA (@Gremio) July 27, 2026