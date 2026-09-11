Filip Hrgović otkrio veliku vijest: 'Čuo sam da su se javili...'

Nakon najveće pobjede karijere, spektakularnog preokreta protiv Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni, Hrgović nije se odmah vratio u Hrvatsku. Iz Londona je otišao na odmor u Španjolsku, dok se u pozadini već radi na njegovom idućem nastupu.

Hrvatski teškaš sada čeka rasplet velikog britanskog okršaja Daniela Duboisa i Fabija Wardleyja, koji je zakazan za 17. listopada. Tek nakon te borbe bit će jasnije kojim će putem krenuti njegov sljedeći nastup.

'Ne zna se još ništa. Čeka se da prođe uzvratni meč između Duboisa i Wardleyja zakazan za 17. listopada. Ja bih više volio borbu za objedinjenje naslova s Duboisom ili Kabayelom nego obranu sa Sanchezom, s kojim smo se dogovorili oko ustupanja mjesta. Možda se možemo ponovno dogovoriti', rekao je Hrgović za Večernji list.

Problem je Frank Sanchez, obvezni izazivač koji je prethodno prihvatio financijsku naknadu kako bi Hrgović i Itauma mogli boksati za IBF-ov pojas. Hrgović sada želi izbjeći obveznu obranu i odmah krenuti prema borbi za ujedinjenje titula. Kao potencijalni protivnici nameću se upravo Dubois, WBO prvak, te Agit Kabayel, WBC prvak.

U cijeloj priči posebno je zanimljiva mogućnost da se Hrgovićev sljedeći meč održi pred domaćom publikom.

'Čuo sam čak da su se ljudi iz Queensberryja javili našoj Vladi. Zainteresirani su za to da se obrana ili unifikacija pojasa održi u Hrvatskoj', otkrio je Hrgović.

Bude li taj scenarij ostvaren, hrvatski boksač vjeruje da bi se dogodilo nešto sasvim posebno.

'Uh, to bi bio spektakl, možda i najveći sportski događaj u neovisnoj Hrvatskoj.'

Takav meč bio bi posebno značajan jer Hrgović nikada nije imao priliku boriti se za svjetski naslov pred hrvatskim navijačima. Sada bi, kao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji, mogao upravo u Hrvatskoj braniti ono što je osvojio u Londonu, prenosi tportal.