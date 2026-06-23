FIFA želi promijeniti pravilo o penalima već tijekom Svjetskog prvenstva

FIFA razmatra promjenu pravila izvođenja jedanaesteraca već tijekom aktualnog Svjetskog prvenstva, a cilj je učiniti raspucavanja s bijele točke pravednijima za obje momčadi.

Prema pisanju britanskog The Timesa, u krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji smatraju da postojeći sustav može jednoj reprezentaciji donijeti dvostruku psihološku prednost. Naime, prije izvođenja jedanaesteraca sudac trenutačno baca novčić dva puta – prvi put kako bi odredio koja će momčad pucati prva, a drugi put kako bi odlučio na kojem će se golu izvoditi raspucavanje.

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FIFA sada predlaže da se koristi samo jedno bacanje novčića. Pobjednik bi tada birao želi li njegova reprezentacija prva izvoditi jedanaesterce ili želi odabrati stranu stadiona na kojoj će se raspucavanje održati. Drugoj momčadi pripala bi preostala opcija.

U FIFA-i vjeruju da bi takav model smanjio mogućnost da jedna reprezentacija istodobno stekne prednost prvog izvođenja i podršku većeg broja navijača iza gola na kojem se izvode jedanaesterci. Budući da su raspucavanja često odlučena sitnicama, psihološki čimbenici mogu imati značajan utjecaj na konačan ishod.

Rasprava o mogućim promjenama ponovno se intenzivirala nakon nekoliko velikih utakmica u kojima je jedna momčad dobila obje prednosti. Kao jedan od primjera navodi se finale Svjetskog prvenstva 2022. godine, kada je Francuska dobila pravo prvog izvođenja jedanaesteraca protiv Argentine, dok se raspucavanje odvijalo pred tribinom na kojoj su prevladavali argentinski navijači. Naslov svjetskog prvaka tada je osvojila Argentina.

Promjena pravila tijekom velikog natjecanja bila bi vrlo neuobičajen potez, no FIFA očito smatra da je riječ o pitanju koje zaslužuje hitnu raspravu prije početka utakmica na ispadanje, u kojima su produžeci i jedanaesterci česta pojava.

Prema navodima The Timesa, FIFA je o prijedlogu već razgovarala s IFAB-om, međunarodnim tijelom koje odlučuje o pravilima nogometne igre. Ako prijedlog dobije zeleno svjetlo, navijači bi već u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva mogli svjedočiti novom postupku koji prethodi izvođenju jedanaesteraca.