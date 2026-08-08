FIFA želi još više zaraditi na Svjetskim prvenstvima: Razmatra potpuno novi model TV prava

FIFA bi uoči sljedećih izdanja Svjetskog prvenstva mogla značajno promijeniti način na koji prodaje televizijska prava. Jedna od opcija o kojoj se trenutačno raspravlja jest objedinjavanje prava za Mundijale 2030. i 2034. godine u jedan veći medijski paket.

Takav potez dolazi nakon financijski iznimno uspješnog Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje je dodatno pokazalo koliki komercijalni potencijal nogomet ima na sjevernoameričkom tržištu. FIFA zbog toga želi iskoristiti povećani interes publike, televizijskih kuća i streaming servisa kako bi osigurala još unosnije ugovore za buduća natjecanja, pišu Sportske novosti.

Prema informacijama Bloomberga, razgovori o novom modelu još su u ranoj fazi pa konačan format prodaje prava nije definiran. Među mogućnostima koje se razmatraju nalazi se i objedinjavanje televizijskih prava na engleskom i španjolskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama. Dosad su se ta prava uglavnom prodavala odvojeno, dok bi zajednički paket FIFA-i mogao omogućiti veću pregovaračku moć i potaknuti konkurenciju među najvećim američkim televizijskim mrežama i streaming platformama.

U cijeloj priči zanimljivu ulogu imaju i pauze za hidrataciju, koje su tijekom prvenstva 2026. postale mnogo više od mjere namijenjene zaštiti igrača od ekstremnih vremenskih uvjeta. Pauze za vrijeme utakmica televizijskim kućama pružaju dodatne trenutke u kojima je moguće prikazivati reklame bez prekidanja same igre, zbog čega su dobile i izraženu komercijalnu vrijednost, a kako stvari trenutačno stoje trebale biti sastavnim dijelom igre i na nadolazećim prvenstvima. Njihova uloga tijekom Mundijala bila je dvostruka, a FIFA je, preko medijskog prostora i komercijalne vrijednosti, dobila još jedan element za zaradu.

Upravo je taj aspekt izazvao dio kritika tijekom turnir pa smo tako, između ostalog, prvi puta u nogometu koristili pojam "četvrtine"...

Nakon prvenstva 2026. FIFA očito želi maksimalno iskoristiti rast nogometa u Sjevernoj Americi. Prodaja prava za dva Svjetska prvenstva u paketu, zajedno s mogućim objedinjavanjem američkih medijskih prava, pokazuje da organizacija već razmatra načine kako interes stvoren tijekom Mundijala 2026. pretvoriti u dugoročan i još profitabilniji model za turnire 2030. i 2034. godine.