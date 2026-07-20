FIFA zbog Trumpa napravila iznimku? Kamere otkrile potez koji je razbjesnio navijače

FIFA se još jednom našla na žestokom udaru kritika! Neposredno pred početak finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine kamere su zabilježile prizor koji je izazvao brojne polemike jer su pojedini mediji ocijenili da je krovna svjetska nogometna organizacija odstupila od vlastitog protokola, piše Gol.hr.

U središtu nove kontroverze našao se američki predsjednik Donald Trump kojem je u svečanoj loži uručen originalni pehar Svjetskog prvenstva. Trofej mu je osobno donio legendarni Brazilac Ronaldo Nazario u društvu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Prema ustaljenoj FIFA-inoj proceduri, originalni pehar prije početka utakmice prvi se put javnosti predstavlja tijekom službene ceremonije na travnjaku. Upravo zato španjolska Marca piše kako je FIFA ponovno odstupila od vlastite prakse kada je trofej prije finala donesen u predsjedničku ložu Donalda Trumpa, piše Gol.hr.

Fotografije Trumpa s najvrjednijim trofejem svjetskog nogometa u rukama u samo nekoliko minuta obišle su svijet i izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio navijača optužio je FIFA-u da je američkom predsjedniku omogućila povlašten tretman, dok su drugi istaknuli da se ovakav prizor ne pamti uoči finala Svjetskog prvenstva.

Sporni trenutak možete vidjeti OVDJE.