FIFA sprema najveću promjenu u povijesti Svjetskog prvenstva. Mnogi se protive

Svjetsko prvenstvo moglo bi ponovno doživjeti veliku promjenu. Iako će se izdanje 2026. prvi put igrati s 48 reprezentacija, FIFA već ozbiljno razmatra novo proširenje, piše tportal.

Prema informacijama insajdera Martyna Zieglera, FIFA će do 14. kolovoza donijeti odluku o mogućem povećanju broja sudionika na čak 64 reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Tome se protivi veliki broj nogometnih zaljubljenika diljem svijeta.

Turnir će zajednički organizirati Španjolska, Portugal i Maroko, dok će se povodom stote obljetnice prvog Svjetskog prvenstva po jedna utakmica igrati u Urugvaju, Argentini i Paragvaju.

Navodno je već pripremljen interni dokument kojim FIFA pokreće službene konzultacije o novom formatu, nakon čega bi trebalo biti doneseno konačno rješenje.

Kako bi izgledao novi format?

Detalji još nisu poznati, no pretpostavlja se da bi se u prvoj fazi natjecanja dodale još četiri skupine s po četiri reprezentacije. Po dvije najbolje momčadi iz svake skupine izborile bi plasman u šesnaestinu finala, čime bi se izbjegao sustav prolaska najboljih trećeplasiranih reprezentacija koji je uveden za Svjetsko prvenstvo 2026.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino već je ranije poručio da želi omogućiti većem broju država nastup na najvećoj nogometnoj pozornici.

'Kada organizirate Svjetsko prvenstvo, morate misliti na cijeli svijet, a ne samo na Europu i Južnu Ameriku. Svaka država treba imati priliku sanjati nastup na Svjetskom prvenstvu. Kvaliteta reprezentacija raste diljem svijeta i manjim zemljama treba dati priliku za razvoj', rekao je Infantino.

Potpora iz Južne Amerike

Snažnu potporu proširenju pružio je i predsjednik Južnoameričke nogometne konfederacije (CONMEBOL) Alejandro Domínguez.

'Radimo na tome da se Svjetsko prvenstvo 2030. održi sa 64 reprezentacije u čast stote obljetnice ovog natjecanja. Nogomet raste kada se otvara cijelom svijetu. Proširenje na 48 reprezentacija pokazalo je da veći broj sudionika donosi nove prilike i ubrzava razvoj nogometa. Stota obljetnica idealna je prilika da razmišljamo još ambicioznije', poručio je Domínguez.

Ako FIFA odobri prijedlog, Svjetsko prvenstvo 2030. postat će uvjerljivo najveće u povijesti, s čak 64 reprezentacije, što bi predstavljalo još jednu revolucionarnu promjenu u svjetskom nogometu.