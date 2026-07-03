FIFA se oglasila o poništenom golu Hrvatske

Nakon brojnih rasprava koje su uslijedile poslije dvoboja Hrvatske i Portugala, FIFA je objavila službeno objašnjenje jedne od najkontroverznijih odluka utakmice – poništenog pogotka Joška Gvardiola za 2:2.

Svjetska nogometna organizacija navodi da je pri donošenju odluke ključnu ulogu imala Connected Ball Technology, sustav ugrađen u službenu loptu Adidas Trionda. Prema podacima koje je prikupila tehnologija, hrvatski napadač Igor Matanović glavom je dodirnuo loptu na početku akcije.

Upravo je taj kontakt bio presudan za procjenu zaleđa. Budući da je u tom trenutku Mario Pašalić bio u nedopuštenoj poziciji, suci su zaključili da pogodak ne može biti priznat.

Iz FIFA-e pojašnjavaju kako lopta sadrži posebne IMU senzore koji mogu registrirati i minimalne dodire s loptom. Ti podaci sucima služe kao dodatna pomoć pri donošenju odluka, a tijekom televizijskih prijenosa prikazuju se grafičkim prikazom koji označava trenutak kontakta s loptom.

Prema FIFA-inom tumačenju, upravo su informacije dobivene zahvaljujući tehnologiji ugrađenoj u loptu bile odlučujuće u procjeni jedne od najspornijih situacija susreta između Hrvatske i Portugala.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026