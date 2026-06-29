FIFA odredila suca za Hrvatsku i Portugal: Vatreni ga pamte po velikoj pobjedi, Dinamo po europskoj drami

FIFA je odredila suca za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Pravdu će dijeliti norveški sudac Espen Eskås, koji je dosad samo jednom sudio hrvatskoj reprezentaciji.

Taj susret Vatreni pamte po lijepom. Eskås je prošle godine vodio četvrtfinalni ogled Lige nacija na Poljudu u kojem je Hrvatska svladala Francusku 2:0 i ostvarila jednu od najvećih pobjeda u mandatu izbornika Zlatka Dalića.

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Hrvatsku sada čeka novi veliki izazov. Protiv Portugala će pokušati doći do prve pobjede u službenim utakmicama protiv te reprezentacije. Jedini dosadašnji trijumf ostvarila je u prijateljskoj utakmici uoči Europskog prvenstva 2024., dok je u službenim natjecanjima najbolniji ostao poraz 1:0 nakon produžetaka u osmini finala Eura 2016.

Dinamovci ga pamte po Ateni

Dok hrvatska reprezentacija uz Eskåsa veže lijepe uspomene, navijači Dinama njegovo ime pamte po jednoj od najdramatičnijih europskih večeri.

Norvežanin je 2023. godine sudio uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv AEK-a u Ateni. Dinamo je vodio 2:0 gotovo do kraja susreta, ali su domaćini u sudačkoj nadoknadi stigli do izjednačenja i prolaska dalje.

Pobjednički pogodak postigao je Domagoj Vida nakon što je Dominik Livaković obranio kazneni udarac dosuđen poslije VAR provjere zbog igranja rukom Roberta Ljubičića.

Eskås je tijekom te utakmice imao i jedan veliki previd. U 81. minuti pokazao je drugi žuti karton Bogdanu Mihajličenku, iako ukrajinski branič nije napravio prekršaj. Odluku je promijenio tek nakon što je Josip Šutalo priznao da je upravo on skrivio prekršaj te nakon intervencije VAR-a.

Dvoboj Hrvatske i Portugala igra se u petak u 1 sat po hrvatskom vremenu, a pobjednik će izboriti plasman u osminu završnice Svjetskog prvenstva.