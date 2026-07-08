FIFA neće poništiti žuti karton zvijezdi Francuske

Michael Olise će u četvrtfinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Maroka igrati pod prijetnjom suspenzije. Francuski nogometni savez zatražio je od FIFA-e da mu poništi žuti karton dobiven u sudačkoj nadoknadi utakmice protiv Paragvaja, no žalba je odbijena.

Ako zaradi još jedan žuti karton, propustit će moguću polufinalnu utakmicu. Za Francusku je to dodatna briga uoči jednog od najvažnijih susreta na turniru, a za Deschampsa još jedan detalj koji bi mogao utjecati na plan igre protiv neugodne marokanske reprezentacije, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Deschamps potvrdio odluku

Odbijenicu krovne nogometne organizacije potvrdio je i izbornik Didier Deschamps na konferenciji za medije uoči ogleda s Marokom. "Jutros smo primili odluku FIFA-e - karton ostaje", izjavio je francuski izbornik.

Olise je opomenut u subotnjoj pobjedi Francuske nad Paragvajem od 1:0 zbog sukoba s Matiasom Galarzom. Iz francuskog tabora tvrdili su da njihov igrač zapravo nije ni dotaknuo suparnika, zbog čega su od FIFA-e i zatražili brisanje kartona. Podsjetimo, ovo se događa nakon skandala s poništenim crvenim kartonom Folarinu Balogunu, reprezentativcu SAD-a.