FIFA nagradila suca utakmice Hrvatske i Portugala

FIFA je objavila sudačku postavu za utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta, a posebnu pozornost izaziva ime četvrtog suca - Espena Eskasa.

Prvo se pojavila vijest da je izbačen s prvenstva, no Stipe Antonijević je dobio potvrdu u FIFA-i da od toga nije bilo ništa, piše gol.hr.

Eskas neće biti glavni sudac u susretu Lionela Messija i Egipta, ali će kao četvrti sudac biti važan dio sudačkog tima. FIFA ga je tako nagradila novom prilikom.

FIFA mu je tako vrlo brzo nakon jedne od najkomentiranijih utakmica prvenstva ponovno ukazala veliko povjerenje, što se može protumačiti i kao potvrda da u krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji nisu imali ozbiljnijih zamjerki na njegovo suđenje Hrvatskoj i Portugalu.

Norvežanin je u Torontu donio nekoliko odluka koje su izazvale burne reakcije hrvatske javnosti, a posebno će se pamtiti završnica susreta u kojoj je, nakon analize poluautomatskog zaleđa i senzora u lopti, poništen pogodak Hrvatske za 2:2. Upravo je ta odluka izazvala lavinu komentara, a o tehnologiji korištenoj na Svjetskom prvenstvu posljednjih dana raspravlja se diljem nogometnog svijeta.

Eskas je jedan od 52 glavna suca koje je FIFA odabrala za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a iza sebe ima iskustvo iz Lige prvaka, Europskog prvenstva te brojnih međunarodnih utakmica.

Na ovom prvenstvu već je vodio dvoboj Urugvaja i Zelenortskih Otoka, bio četvrti sudac na susretu Škotske i Brazila, zatim glavni sudac na ogledu Hrvatske i Portugala, a sada će kao četvrti sudac biti dio spektakla između Argentine i Egipta.