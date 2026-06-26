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FIFA bez milosti: Zbog jednog poteza usred SP-a suspendirana jedna reprezentacija

Nitko ovo nije očekivao! Žestoka kazna FIFA-e

Svjetska nogometna federacija suspendirala je Nepalski nogometni savez (ANFA), zbog čega reprezentacija Nepala i svi tamošnji klubovi do daljnjega ne smiju nastupati u natjecanjima pod okriljem FIFA-e i Azijske nogometne konfederacije (AFC). Suspenzija je stupila na snagu odmah.

U službenom obrazloženju FIFA navodi da je razlog odluke nedopušteno upletanje treće strane u rad saveza. Riječ je o višemjesečnom sporu između Nepalskog nogometnog saveza i Nacionalnog sportskog vijeća, koje je interveniralo u izbornom procesu i radu saveza, što FIFA smatra kršenjem svojih statuta.

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Osim zabrane nastupa na međunarodnoj sceni, Nepal je privremeno ostao i bez pristupa FIFA-inim razvojnim programima, edukacijama, seminarima te financijskoj pomoći. Suspenzija će ostati na snazi sve dok FIFA ne procijeni da su ispunjeni uvjeti za njezino ukidanje, javlja Gol.hr.

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