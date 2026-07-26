Fiesta za pamćenje! Gipsy Kingsi raspametili publiku na Parku mladeži

Splićanke i Splićani, ali i turisti sinoć su se rasplesali na Parku mladeži uz taktove legendarnih Gipsy Kingsa, koji su priredili večer za pamćenje. Koncert je održan u sklopu drugog dana Rugby Europe 7s Championshipa 2026., jednog od najznačajnijih europskih natjecanja u ragbiju sedam.

Od samog početka nastupa publika je bila dobro raspoložena, a tijekom večeri nizali su se najveći hitovi benda poput "Bamboléo", "Volare", "Djobi, Djoba", "Baila Me" i mnogih drugih. Zarazna energija, vrhunska glazbena izvedba i prepoznatljiv flamenco zvuk stvorili su sjajnu atmosferu, a posjetitelji su pjevali i plesali od prve do posljednje minute.

Na koncertu su se okupili obožavatelji svih generacija, od dugogodišnjih ljubitelja njihove glazbe do mlađe publike koja je “friško” otkrila njihove hitove.

Glazbeni spektakl bio je idealan završetak drugog natjecateljskog dana Rugby Europe 7s Championshipa 2026. i još jednom pokazao kako spoj vrhunskog sporta i glazbe stvara jedinstven doživljaj.

Dio odlične atmosfere pogledajte u našoj fotogaleriji.