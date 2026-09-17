Fidži proglasio nacionalno izvanredno stanje zbog HIV-a, brojke dramatično rastu

Vlasti Fidžija proglasile su nacionalno izvanredno stanje zbog HIV-a nakon snažnog porasta broja zabilježenih slučajeva. Prema podacima tamošnjeg Ministarstva zdravstva, danas s HIV-om živi približno jedna od svakih 60 odraslih osoba, dok je prije samo pet godina taj omjer bio jedna na 167. Ministar zdravstva i medicinskih usluga Fidžija Ratu Antonio Lalabalavu proglasio je nacionalno izvanredno stanje 15. rujna, poručivši kako dosadašnji odgovor više nije dovoljan s obzirom na razmjere epidemije.

"Ova odluka prepoznaje ozbiljnost epidemije i potrebu za hitnim i koordiniranim odgovorom naše zemlje", poručio je Lalabalavu, prenosi ABC News.

Više od 2000 novih dijagnoza u samo jednoj godini

Posebno zabrinjavaju podaci za 2025. godinu. Tada je na Fidžiju HIV dijagnosticiran kod 2016 osoba, što je čak 16 puta više novootkrivenih slučajeva nego 2019. godine.

Vlada je još u siječnju 2025. proglasila epidemiju HIV-a te je nakon toga znatno prošireno testiranje stanovništva. Ministar zdravstva upozorava kako se dio porasta broja dijagnoza može objasniti većim brojem testiranja, ali ističe da rezultati istodobno pokazuju koliko je situacija ozbiljna. Vlasti građanima omogućuju besplatno testiranje na HIV s brzim rezultatima, preventivne lijekove za osobe s povećanim rizikom, besplatne igle osobama koje ubrizgavaju droge te besplatno liječenje za sve kojima se potvrdi infekcija.

Jedan od najbržih porasta novih infekcija u svijetu

Na situaciju je reagirao i UNAIDS, Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS, koji je podržao odluku Fidžija o jačanju odgovora na epidemiju.

Iz UNAIDS-a upozoravaju kako se Fidži suočava s jednim od najoštrijih porasta broja novih HIV infekcija u svijetu. Prema njihovim podacima, među slučajevima kod kojih je poznat način prijenosa, više od polovice povezano je sa seksualnim prijenosom, dok se 42 posto slučajeva povezuje s ubrizgavanjem droga.

Izvršna direktorica UNAIDS-a Winnie Byanyima poručila je kako je odluka Fidžija pokazatelj da su tamošnje vlasti prepoznale ozbiljnost trenutka, ali i upozorenje ostatku svijeta da epidemija HIV-a nije završena.

HIV napada imunološki sustav

HIV je virus koji se prenosi krvlju i napada imunološki sustav. Ako se infekcija ne liječi, može dovesti do AIDS-a, najnaprednijeg stadija HIV infekcije, piše ABC News.

Vlasti Fidžija sada pokušavaju dodatno ojačati kapacitete zdravstvenog sustava, laboratorijsku dijagnostiku i praćenje širenja bolesti. O mogućoj tehničkoj pomoći razgovaralo se i s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Proglašenjem nacionalnog izvanrednog stanja fidžijska vlada želi dodatno ubrzati odgovor na epidemiju, a dramatičan skok broja slučajeva posljednjih godina pokazuje zašto su vlasti odlučile poduzeti ovako snažan korak.