FICO STIGAO PODRŽATI VUČIĆA U NOVOM SADU Na skupu se vijorile zastave s likom ratnog zločinca Ratka Mladića

Slovački premijer Robert Fico u petak je stigao u Novi Sad kako bi pružio otvorenu podršku Aleksandru Vučiću na predizbornom okupljanju pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Njegov dolazak privukao je pozornost i zbog prizora sa skupa, na kojem su se među okupljenima mogle vidjeti zastave s likom Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske koji je pravomoćno osuđen za ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici.

Fico se okupljenima obratio na srpskom jeziku

Slovački premijer odlučio se sudionicima skupa obratiti na srpskom jeziku, jasno dajući do znanja da podržava Vučićevu politiku.

U govoru je istaknuo kako srpski predsjednik, prema njegovu mišljenju, štiti državne interese i ne dopušta vanjskim silama da odlučuju o budućnosti Srbije.

„On ne dopušta da Srbijom upravlja netko iz svijeta, koliko god moćan bio. Nisam došao držati vam lekcije o tome kako trebate glasati, kao što to rade drugi stranci, kao da oni znaju što je najbolje za vas”, poručio je Fico.

Pozvao na stabilnost i upozorio na neizvjesnost

Fico je okupljenima poručio da su mir, stabilnost i gospodarski napredak važni za budućnost Srbije.

Upozorio je kako su međunarodne okolnosti previše složene da bi se, prema njegovim riječima, riskirala politička neizvjesnost.

Vučića je opisao kao političara koji je spreman suprotstaviti se pritiscima i reći „ne” kada smatra da to zahtijevaju interesi njegove države.

Takvim porukama slovački je premijer dodatno naglasio političku bliskost s Vučićem i njegovim pristupom odnosima s međunarodnim partnerima.

Zastave s likom Ratka Mladića među okupljenima

Pozornost su privukle i zastave s likom Ratka Mladića koje su se mogle vidjeti među sudionicima okupljanja.

Mladić je pred međunarodnim sudom pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te drugih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Pojavljivanje njegova lika na političkom skupu dodatno je obilježilo okupljanje na kojem je Fico pružio podršku srpskom predsjedniku.

Slovačka neće priznati Kosovo

Tijekom obraćanja Fico je ponovio i stajalište Bratislave o statusu Kosova.

Poručio je da Slovačka neće priznati neovisnost Kosova, čime je potvrdio kontinuitet politike svoje zemlje prema tom pitanju.

Slovačka je jedna od članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo, a Ficova poruka u Novom Sadu još je jednom istaknula podudarnost stavova Bratislave i Beograda o tom pitanju.