Ribarska fešta u Stobreču zapalila publiku: Legendarni Johnny u pratnji Festiva izašao na pozornicu i oduševio sve

Ribarska fešta u Stobreču otvorena je u odličnom raspoloženju, a za glazbeni uvod pobrinuo se Festivo, koji je već od prve pjesme osvojio brojnu publiku.

Trg i prostor ispred pozornice bili su ispunjeni od samog početka, a publika je zajedno s bendom pjevala od prve do posljednje pjesme. Atmosfera je tijekom cijelog nastupa samo rasla, a posebno emotivno bilo je kada je na repertoaru došla pjesma "Stare kuće".

Nakon nastupa bubnjar Joško Radić izašao je iza bubnjeva i predstavio veselo društvo okupljeno pod imenom Festivo, kao i legendarnog Johnnya na gitari. Publika ih je potom nagradila ovacijama i zatražila bis.

Za kraj su ponovno zasvirali "Stare kuće", a pjesmu je gotovo uglas otpjevala cijela publika.

"Još jednom hvala svima koji su bili i hvala Turističkoj zajednici Stobreč. Vidimo se nekom drugom prilikom", poručili su iz Festiva nakon nastupa.