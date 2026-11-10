Festival vjenčanja stiže u City Center one

Studenti u City Centeru one donosi dozu romantike, inspiracije i nezaboravnih trenutaka.

Od 13. do 15. studenoga očekuje vas Festival vjenčanja, trodnevni događaj koji okuplja najbolje iz svijeta vjenčanja te donosi pregršt ideja, ekskluzivnih pogodnosti i sadržaja za sve buduće mladence, ali i za one koji jednostavno vole dobru atmosferu.

U suradnji sa MR Dizajnom, više od 90 izlagača predstavit će najnovije trendove, proizvode i usluge na raznim lokacijama unutar Centra, a vi ćete imati priliku iskoristiti posebne popuste , sudjelovati u nagradnim igrama i pronaći inspiraciju za svaki detalj svog velikog dana.

Od raskošnih vjenčanica i elegantnih odijela do dekoracija, cvjetnih aranžmana, glazbe, fotografije, beauty usluga i slastica, Festival vjenčanja donosi sve na jednom mjestu te olakšava planiranje jednog od najvažnijih dana u životu.

Petak, 13. studenoga, rezerviran je za Wedding Party „Ničije vjenčanje“ uz acoustic nastup Marina Jakobića na prvom katu i vodstvo Anamarije Alebić. Program se nastavlja u subotu atraktivnim Hair&Make Up Showroomom, predstavljanjem najnovijih beauty trendova i ekskluzivne kolekcije vjenčanica salona Glamour Sposa Split. Večernji dio programa upotpunit će predstavljanje izlagača te nastup grupe Company of Strings koja će svojim prepoznatljivim zvukom stvoriti savršenu romantičnu kulisu.

Vrhunac festivalskog vikenda odvit će se u nedjelju kada ćete od 18 sati na drugom katu Centra moći uživati u acoustic koncertu Marka Kutlića i dalmatinskoj premijeri njegove nove pjesme „Leptir u vatri“. U posebnoj atmosferi i uz mnoštvo emocija, ovaj nastup bit će savršen završetak trodnevne proslave ljubavi, a dodatni spektakl pružit će prezentacija specijalnih efekata ispred glavnog ulaza centra.

Zabilježite datume i doživite nezaboravne trenutke jer najljepše ljubavne priče zaslužuju savršen početak.