Festival Split za djecu još jednom donio kreativnost, umjetnost, sport i STEM na ulice grada

Završio je 3. Festival Split za djecu, kulturno-zabavna manifestacija u organizaciji platforme Split za djecu. Ovogodišnje izdanje je u pet dana donijelo više od 50 besplatnih aktivnosti za djecu i cijele obitelji.

- Vrijeme nas je prekrasno poslužilo pa smo svi skupa zaista uživali. Povratne informacije roditelja su odlične, zadovoljni su što se u zadnje vrijeme u gradu organizira puno više sadržaja za djecu nego prije, a ovogodišnji Festival ih je posebno razveselio novim programima i lokacijama, kazala je Romana Ban, organizatorica Festivala Split za djecu.

Festival je započeo dječjim prosvjedom “Splite, poslušaj svoje dite!”, održanim u srijedu na Trgu Gaje Bulata, a nastavio se programom tematski podijeljenim po danima.

Dan izvanškolskih aktivnosti i književni program “Slušaj, dite!” održali su se na Trgu Gaje Bulata i u City Centeru one Split, znanstveni dio Festivala pod nazivom “STEM u Splitu” organizirao se na Splitu 3, dok su umjetnički program “Skalinada kreativnosti” i sportske aktivnosti “Okret, pokret” održani na Prokurativama.

Program je dodatno obogaćen nedjeljnim obiteljskim igrama u parku Zvončac i kazališnim predstavama na Prokurativama i Žnjanu.

- Od srca zahvaljujem svim izvođačima, koji su na naše trgove među djecu i odrasle donijeli čaroliju igre, kulture, sporta, učenja i stvaranja: Peti element, Atelier mARTa, Helen Doron Split, Space STEM, Menar Academy Split, Edukido Split, Međunarodna škola Harfa, Jasmina Aleksandra Žiljak (Svibor tale&more), Antonia Vukman (Chiara&Co.), Nera Dešković i Bruna Radelja (Pinikon), Jasmina Beneta (Waldorf kreativac), Tihana Krajtmajer (Glazbeni centar Ljestvica), Đina Radulj (Đina craft), Magdalena Mrčela, Tihana Caktaš, Nikolina Jurišić, Ante Milić, Osjeti priču, ALBA - Play, Grow & Learn!, Malac genijalac Split, Centar izvrsnosti SDŽ, Edu3Dkacija Split, Udruga LOOP, Zajednica tehničke kulture grada Splita, AT School, Dizajnerska početnica, Mladi u fokusu, Dišpet, Sportsko-glazbena udruga Pčelica Maja, Babysteps Split, Kids Escape Room Split, Kazališna družina Ritam igre, Teatar Poco Loco i Kazalište Mala scena, nabrojila je Romana Ban.

Više fotografija i snimki s Festivala čeka vas narednih dana na web stranici i društvenim mrežama “Split za djecu”, gdje redovito možete pratiti novosti i najave vezane za dječje događaje i sadržaje u Splitu i okolici.

Treći Festival Split za djecu organiziran je uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice SDŽ i Turističke zajednice grada Splita.

Zlatni sponzor: Harfa International School

Srebrni sponzor: Poliklinika Doctus

Sponzori: City Center one Split, Erste banka, Aras Digital Products, Kancelarija, Čičamiča

Prijatelji: Müller Hrvatska, Victa Split, Žnjan d.o.o., Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Multimedijalni kulturni centar, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, Split Tech City, neoVIDERM.