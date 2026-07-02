Fešta za sve hajdukovce: Kaštel Sućurac u subotu slavi Bilu noć uz bogat program

Tradicionalna Hajdučka noć na Gojači, poznatija kao Bila noć i ove godine donosi večer ispunjenu navijačkim duhom, druženjem i odličnom zabavom. Ova fešta u organizaciji Udruge navijača Hajduka Kaštel Sućurac održat će se 4. srpnja u 20 sati.

Fešta redovito okuplja štovatelje Hajduka, mještane i sve posjetitelje Kaštel Sućurca, a očekuje nas bogata ugostiteljska ponuda, dobra atmosfera i nastup popularnih Kuzme & Shake Zulua, čiji će hitovi rasplesati Gojaču do kasno u noć. Uz dobru spizu, tombolu, navijačke pjesme i veličanstveni vatromet Kaštelani će još jedan put guštati do dugo u noć.