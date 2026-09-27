Fešta teća okupila nikad više ljudi: Alen Nižetić iznenadio Stari Seget i zapjevao

Stari Seget sinoć je ponovno bio mjesto velikog druženja, dobre spize, glazbe i humanosti. Ovogodišnja Fešta teća, u organizaciji Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom "Sritna dica - sritni ljudi", okupila je veliki broj posjetitelja, a kako je za Radio Trogir kazala Kristina Mitar, odaziv je bio veći nego ikada.

Kuhanje je počelo već u 16 sati, a brojne ekipe vrijedno su pripremale svoje teće kako bi sve bilo spremno za početak večeri. Oko 19:30 sati spiza je bila gotova, a tada se kroz Stari Seget, kako kaže Kristina, doslovno nije moglo proći od ljudi.

Za bogatu ponudu pobrinule su se brojne ekipe iz Segeta, Trogira i okolice. Mate Puntar, Bubrić i Ivakić pripremali su janjeće tripice, Žedno pašticadu od tune s njokima, Dinara brujet, a 7 Mačanih crni rižot. Ševo i Beli kuhali su gulaš i tripice, LU Jareb Gustirna pripremala je divljač, dok su Češi ponudili češki gulaš i knedle od krumpira punjene dimljenim mesom i kupusom.

Svoje teće pripremili su i MVRK Kairost Trogir, Zdrave, Marko, Dejo i Bičvar s gulašem s kumpirima, Gospe od Karmela s lignjama na brujet te tripicama s bobom i kozicama, Konoba More s bakalarom na bijelo te Dragiša i Tavica s manistrom s kozicama.

Za ljubitelje ribe pobrinuli su se Senja, Kule, Manki, Šarac i Barada, koji su pripremali riblji roštilj od komarče i lubina s kumpir salatom, dok su Petrinja pripremala riječku ribu na brujet, Turistička zajednica Okrug brujet od grdobine, a Restoran Buta salatu od morskog psa.

Zule, Mrki i Karabatić kuhali su sarme, HVIDRA Trogir segetsku paellu, Špico fažol, Palada punjene paprike, a Općina Seget kiseli kupus i suvo meso. Udruga Nogometni klub Seget pripremala je rižot od kozica i Napolita pizzu, UVR Veteranke Trogir lignje na brujet i fritule, dok su Restoran 5 Ferala i Rico Bar pripremili čak 14 kilograma bakalara.

U kuhanje su se naknadno uključili i Lovci Seget, koji su pripremali tripice, dok je Ekipa Lućica kuhala gulaš s bižima. Zeleni Seget također je sudjelovao u bogatoj ponudi ovogodišnje Fešte teća.

Posebno treba istaknuti i doprinos Ivice Ćudine iz Plin Trogir, koji je donirao plin kako bi sve ekipe mogle nesmetano kuhati.

Nakon spize, oko 20 sati krenuo je glazbeni dio večeri, a za atmosferu je bio zadužen Click band. Posebno iznenađenje uslijedilo je oko 21:30 sati kada je na Feštu teća stigao Alen Nižetić. Svojim dolaskom ugodno je iznenadio okupljene, a potom je zapjevao i zadržao se na pozornici dobrih 40 minuta.

Večer je protekla u duhu humanosti, a sav prihod od manifestacije namijenjen je radu Udruge "Sritna dica - sritni ljudi“, koja pruža podršku djeci i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima. Tijekom večeri održana je i humanitarna lutrija s brojnim vrijednim nagradama.

Kristina Mitar zahvalila je svima koji su sudjelovali u organizaciji i pomogli da ovogodišnja Fešta teća bude uspješna. Posebnu zahvalu uputila je Tomislavu Svilanu, Jakovu Šodi, Maji Kulušić, Anamariji Ugrini, Moniki Senjanin, Ivanu Senjaninu, Anti Ugrini, Tomi Baradi, Ani Baradi, Ani Kuzmanić, Silvani Špiki, Dini Karabatić, Marku Čariji, Toniju Milatu - Bičvaru, Marku Žuvanu, Duji Žuvanu, djeci Ivanu i Nikolini Mitar te suprugu Tonću Mitaru - Šarcu, Dejanu Živkoviću, Pauli Živković, Dei Živković i Duji Paladi.

Zahvala ide i djeci iz Udruge "Sritna dica - sritni ljudi" i njihovim roditeljima, koji su također bili dio cijele priče.

"Cili tjedan smo oko toga radili", kazala je Kristina Mitar, istaknuvši koliko je ljudi svojim vremenom, radom i trudom sudjelovalo u pripremi ovogodišnje Fešte teća.

Organizatori posebno zahvaljuju i Općini Seget i Turističkoj zajednici Općine Seget, glavnim sponzorima ovogodišnje manifestacije, kao i svim donatorima, ekipama, ugostiteljima, udrugama, klubovima i pojedincima koji su svojim doprinosom pomogli da se ova humanitarna večer održi.

Domaća spiza, pjesma, druženje i prije svega humanost okupili su sinoć Stari Seget, a iz Udruge poručuju - dogodine se vidimo ponovno!