FEŠTA OD SPIZE I DOBRE DUŠE Brač, Šolta i Vis 'okupirali' splitsku Peškariju, mirisi otoka i klapska pisma ugrijali studen!

Sinoć je na splitskoj Peškariji vlada pravi pravcati šušur! Misto di se inače od zore viče i cjenka za bokun friške ribe, pretvorilo se u pozornicu najlipših otočkih okusa, domaćih priča i glazbe uživo. U sklopu petog izdanja manifestacije Štorija o’ spize, u organizaciji Turističke zajednice grada Splita i Grada Splita, u srce Dalmacije stigli su Brač, Šolta i Vis.

Pod svodovima Ribarnice i na susjednom Obrovu nije falilo ni spize, ni dobre kapljice, ni pisme za koju su bili zaduženi Stipe Andrijašević i bend te šoltanski sastav Sotto Voce. A sve je imalo i ono najvažnije – veliko dalmatinsko srce i humanitarni predznak.

Brački stol: "Ko kaže da su Bračani škrti? Danas je sve mukta!"

Unutar Peškarije dočeka nas je bogati Brački stol pod motom „Otključaj okuse Brača“, di su se ujedinile sve otočke turističke zajednice i Udruženje obrtnika Brač. Meštrica u turizmu, Supetranka Martina Rendić, odma nam je objasnila o čemu se radi:

„Evo danas ovdje nije samo Supetar, predstavljamo se kao cijeli Brač! Od janjetine s bižima koju su pripremali konoba Kala i naš chef Dino Šeparović, do namaza od crnih i zelenih maslina Muzeja uja i OPG-a Cukrov iz Škripa, te ulja sa Svjetskog prvenstva u branju maslina u Postirama. A ono što moram reći – Bračani će danas dokazati da nisu škrti jer Brač danas daje sve besplatno! Znači, sve je mukta, a tu je mala kutija pa ko ubaci koji dinar za našu udrugu 'More snage', bilo bi lipo.“

Odma do nje, čelnica sutivanskog turizma Tončica Tonšić branila je boje glasovite Dolske hrapoćuše, zaštićenog specijaliteta kojeg su s puno ljubavi spremile žene iz Udruge Hrapoćuša iz Dola:

„Imate biskvit, a gore su vam orasi i bjelanjci – pravu tajnu ostavljamo kuharicama iz Dola, a ko nije proba, neka dođe i ostavi donaciju!“

A da sve bude zaokruženo kako triba, pobrinula se i Larisa Hržić iz Supetra sa svojim nagrađivanim džinom 778, otkrivši nam da se u hrapoćušu stavlja i kapljica džina, dok se na otoku najradije pije s tonikom ili u koktelima s bračkim vermutom i domaćim začinima.

Iz Bola su stigli i vridni mladi pčelari iz OPG-a Marčić. Stanko Marčić nam je pokaza kako cijela obitelj – on, cura i roditelji – radi punom parom: od bolskog meda i imunomeda do kozmetike s pčelinjim otrovom koju furešti naprosto obožavaju. A tu je bila i Željana Cvitanić iz bolskog OPG-a Cvitanić, ponosna na dva proizvoda s europskim certifikatom: zaštićeno bračko maslinovo ulje i čuveni brački varenik – reducirani sok od grožđa plavca malog koji se kuha i do 15 sati, a bez kojeg se nekad nije mogla zamislit prava dalmatinska pašticada.

Najlipša nota cijele priče svakako je Udruga „More snage“ koja okuplja stotinjak oboljelih i liječenih od karcinoma na otoku. Njihova čelnica Ivana Maričić zahvalila je svima na podršci, najavila grupne psihoterapije i predavanje dr. Ante Jakšića o prevenciji muškog zdravlja, te poručila svima kojima triba pomoć da im se slobodno jave. Istovremeno, ispred Ribarnice su se pekle srdele koje je donirala tvrtka Centaurus, a prilozi su išli za splitski Centar „Juraj Bonači“.

Višani brane boje pogače i džina s vrha otoka

Ništa manje živo nije bilo ni na viškome kantunu. Dajana Ivičević iz Poljoprivredne zadruge Vis, koja njeguje tradiciju dugu priko sto godina, stigla je ovjenčana svježim zlatnim medaljama sa Sabatine – od devet poslanih uzoraka osvojili su čak osam zlata i veliku zlatnu medalju za rogačicu! Uz vrhunska vina i priču o njihovoj maloj, autentično uređenoj vinoteci u srcu grada, nudili su se likeri od manjige (Teuta), kadulje, travarice i rogača.

Direktorica TZ Grada Visa Danijela Dimlić pohvalila je učenike Srednje škole „Antun Matijašević Karamaneo“ i otkrila nam veliki novitet:

„Ovdje imamo pobjednike našeg natjecanja u izradi pogače – onu s pomama, a upravo s trajekta stiže i šinjorina koja je pobijedila u izradi viške pogače, one bez poma. Radimo na standardizaciji i zaštiti recepture – ne više odvojeno viške ili komiške, nego baš Pogače od slane ribe!“

A da Vis ima i svog konja za trku u svijetu žestokih pića, pokazala je Nana, proizvođačica viškog džina 587, koji nosi ime po najvišem vrhu otoka – Humu. Za savršenu recepturu s endemskom grčkom kaduljom, ružmarinom i koricom viškog limuna trebalo im je čak 150 pokušaja, a trud se isplatija jer su pokupili zlata od Londona i San Francisca pa sve do World Gin Awardsa.

Šoltanski cukar za kraj i najava jubilarnog Potezanja Mrduje

Sa Šolte su stigli oni najslađi zalogaji i vrhunska kapljica. Čelnica TZ općine Šolta Maja Radman nabrojala nam je sve lipote koje su donili u Split:

„Udruga Ružmarinke iz Stomorske pripremila je tradicionalne kroštule, pandolete i orahnjaču, a restoran Pasarela tortu od rogača. Tu su i šećereni bajami, suve smokve, učenici osnovne škole iz Grohota i zadruga Buharice, nagrađivano ulje udruge Zlatna Šoltanka, med pčelara Prara te vina vinarije Burica.“

Za sam kraj, Maja je bacila i pozivnicu za lito koje nam se već smiješi iza kantuna – Šolta je ove godine domaćin velikog, jubilarnog 20. Potezanja Mrduje!

Sve u svemu, splitska Peškarija sinoć je disala punim plućima. Pokazalo se još jednom da kad se Dalmacija i njeni škoji ujedine oko dobre spize, kapljice i humanitarnog cilja – nema toga ko može ostat ravnodušan. Svaka čast organizatorima, ovakvih nam fešti triba još i više!