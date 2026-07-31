Fešta koja miriše na more: Arbanija večeras pleše uz Pecotića i Silviju Dvornik

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta danas se nastavlja u Arbaniji, gdje će se održati tradicionalna ribarska fešta, jedna od najomiljenijih ljetnih manifestacija na otoku Čiovu. Posjetitelje očekuje večer ispunjena dalmatinskim ugođajem, domaćim ribljim specijalitetima, druženjem i glazbom, a ulaz na događanje je slobodan.

Koncert počinje u 21 sat

Središnji dio večeri bit će koncert Marka Pecotića i Silvije Dvornik, koji će na pozornicu izaći u 21 sat. Publiku očekuju poznati dalmatinski i zabavni hitovi, emotivne interpretacije i energičan nastup dvoje popularnih izvođača. Marko Pecotić svojim je prepoznatljivim glasom stekao status jednog od omiljenih izvođača domaće glazbene scene, dok će Silvia Dvornik svojim vokalom i scenskom energijom dodatno obogatiti glazbeni program.

Riba, glazba i pravi dalmatinski ugođaj

Ribarska fešta u Arbaniji već godinama okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje, spajajući gastronomsku baštinu, lokalne običaje i zabavni program. Manifestacija i ove godine potvrđuje važnost očuvanja ribarske tradicije, istodobno obogaćujući ljetnu kulturnu i turističku ponudu Trogira i Čiova. Za sve koji petak navečer žele provesti uz more, dobru glazbu i domaće specijalitete, ribarska fešta u Arbaniji nameće se kao jedan od najboljih izbora.