Fešta kakva se godinama ne pamti u Žrnovnici, svi pričaju o jelu koje je odnijelo uvjerljivu pobjedu. Jedna stvar se prvi put dogodila u povijesti dana ovog mjesta

Jučer je u Žrnovnici obilježen blagdan Velike Gospe, zaštitnice ovog naselja u sklopu grada Splita. Žrnovčani su jutarnjim i večernjim misama s procesijom dali počast svojoj nebeskoj zaštitnici, a u kasnim popodnevnim i večernjim satima upriličena je fešta kakva se godinama ne pamti.

Sve je počelo u 18 sati kada je udruga Žrvanj upriličila treće izdanje Fešte o'pure. Radi se o kulinarskom događaju na koji se prijavio rekordan broj timova i koji su spremali različita jela, no zajedničko im je to da su morali koristiti puru mljevenu u Antoničinom mlinu. Timovi su bili iz Žrnovnice, Splita i Solina, a ove godine na jelovniku bilo je svega - od divljači do žaba.

Žiri u sastavu: Tomislav Aljinović - Rus, Maja Prgomet, Ante Javorčić i Tanja Soldić donijeli su jednoglasnu odluku - pobjednički tim je dvojac iz Antoničinog mlina. Spremili su puru aromatiziranu tartufima i drugim gljivama, na što je išla kuhana pa pečena pura punjena pršutom i sirom, te čips od parmezana i pure. Pobjednički tim dobio je novčanu nagradu, a svi ostali zahvalnicu.

Nakon večernje mise koncert je održalo najstarije žrnovačko društvo, osnovano 1911., HGD Stjepan Radić - Limena glazba Žrnovnica. Sve prisutne rasplesali su svojim novim repertoarom.

Nešto prije 21 sat na pozornicu je izišao splitska grupa Boss koja je dodatno užarila atmosferu u krcatoj Bašti. Ovaj dio svečanosti organizirao je Mjesni odbor Žrnovnica. U ovom slučaju ne može se reći da je fešta potrajala dugo u noć jer je prethodnom odlukom PU splitsko-dalmatinske naloženo da se fešta prekine u 23:30. To je prvi put u povijesti Žrnovnice da se fešta povodom dana mjesta morala prekinuti u ovako rano vrijeme.